У «синих» и названия одной валлийской деревни есть одно сходство...

У въезда в валлийскую деревню с одним из самых длинных названий в мире появился приветственный знак, который вряд ли понравится фанатам «Челси».

Пару дней назад букмекерская контора Paddy Power изменила табличку, которую видит каждый человек, въезжающий в Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох (сможете прочитать это вслух?).

Вместо классического приветствия на ней появилась надпись:

«Побратим с «Челси» – единственными, у кого больше букв L».

Буквой «L» в статистике обозначают поражение, а в названии этой деревушки аж 11 «L». «Челси» же в этом сезоне проиграл 16 раз только в Премьер-лиге.

Розыгрыш от букмекерской конторы не понравился местному руководству, несмотря на то, что знак никак не пострадал, — представители Paddy Power просто вывесили баннер поверх него.

Член местного совета Дайфед Вин Джонс назвал эту модификацию «глупым трюком».

«Я бы не стал смотреть на это как на что-то значимое. Но было бы неплохо, если бы они попросили разрешения или связались с нами. Думаю, нам нужно посмотреть внимательнее — я думаю, что она могла нанести какой-то ущерб, может быть, на отражающем покрытии. Мы хотели бы, чтобы Paddy Power извинился, если есть ущерб, и признал, что они должны были спросить разрешения».

Однако компания считает, что акция удалась, и надеется на то, что знак изменят на постоянной основе. Представитель Paddy Power заявил:

«После феноменальной реакции на знак со стороны местных жителей и более миллиона просмотров наших постов в социальных сетях мы думаем о том, чтобы подать официальную петицию, чтобы наш знак стал постоянным, с согласия совета, конечно же».

Также они отметили, что фирма намерена исправить «любой непреднамеренный ущерб», нанесенный знаку.

А вам это кажется удачной идеей или все же «глупым трюком»?