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Холанд рассказал, кем бы работал, если бы не стал футболистом. Выбор норвежца многих может удивить

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Холанд был назван игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

«Я ожидал, что добьюсь чего-то хорошего, но подобного успеха я не ожидал! Этот сезон уже можно назвать фантастическим, я счастлив», – сказал Эрлинг после вручения награды.

Получив свой приз, Эрлинг отблагодарил журналистов наилучшим способом – дал им интервью.

Издание Sky Sports устроило норвежцу небольшой блиц. Холанд назвал Грилиша своим лучшим другом из футболистов, а Де Брюйне – лучшим игроком, с которым он выступал. Нападающий считает, что его идеально описывает слово «расслабленный», а в караоке он предпочел бы исполнять свою собственную песню.

На вопрос, кем бы стал Эрлинг, если бы не занялся футболом, игрок «Сити» ответил: «Я бы был сварщиком или фермером».

Любопытно, что еще в 2020 году Эрлинг, выступавший тогда за дортмундскую «Боруссию», также говорил, что в другой жизни стал бы фермером. Но тогда вторым вариантом профессии норвежца был не сварщик, а репер.

Мечта стать фермером не оставляет нападающего «Манчестер Сити». В январе прошлого года он заявил, что после окончания футбольной карьеры хотел бы обзавестись собственным хозяйством:

«Я думаю о небольшой ферме с несколькими коровами в Брюне, где я вырос».

Эрлинг, пожалуйста, не меняйся.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
Парадоксы судеб. Гораздо больше небольших фермеров мечтают быть Холандом.
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