В поход за ЛЧ!

Микель Артета прокомментировал итоги сезона АПЛ.

«Мы должны использовать все, что у нас есть, а также стремиться к совершенству во всем, к чему прикасаемся и в чем участвуем, чтобы оказать большее влияние на клуб.

Я думаю, что дальше конкуренция будет еще серьезнее. На мой взгляд, это был самый трудный сезон за 22 года, которые я провел в этой лиге. У нас есть действительно многообещающий план.

Возможно, нам придется немного поразмыслить и сделать шаг назад, чтобы убедиться, что мы движемся в правильном направлении, а потом снова идти вперед - решительными и голодными».

Чего ждете от «Арсенала» в следующем сезоне?