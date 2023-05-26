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😫 «Это был самый трудный сезон за 22 года, которые я провел в этой лиге». Артета заявил, что у него есть многообещающий план

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В поход за ЛЧ!

Микель Артета прокомментировал итоги сезона АПЛ.

«Мы должны использовать все, что у нас есть, а также стремиться к совершенству во всем, к чему прикасаемся и в чем участвуем, чтобы оказать большее влияние на клуб.

I will kill them' - Mikel Arteta sends strong message to any Arsenal players intimidated by Man City Premier League title showdown | Goal.com Australia

Я думаю, что дальше конкуренция будет еще серьезнее. На мой взгляд, это был самый трудный сезон за 22 года, которые я провел в этой лиге. У нас есть действительно многообещающий план.

Возможно, нам придется немного поразмыслить и сделать шаг назад, чтобы убедиться, что мы движемся в правильном направлении, а потом снова идти вперед - решительными и голодными».

Чего ждете от «Арсенала» в следующем сезоне?

1 комментарий

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Никита Макаров
все мы понимаем, что арсенал состав не усилит особо, а в следующем сезоне придется играть в лч. Это доп нагрузка, а учитывая, что команды и так на последние два месяца не хватило, то в сезоне с лч ждем, что арсенала хватит на полсезона. так что удачной борьбы за четверку
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