9 комментариев

Норвежца бьют нещадно.

Накануне вечером «Манчестер Сити» не сумел победить в АПЛ впервые за 13 матчей. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» побеждали в чемпионате на протяжении 12 матчей – с 25 февраля. Серия без поражений во всех турнирах насчитывает 25 матчей – 20 побед и 5 ничьих.

Эрлинг Холанд появился на поле с первых минут, но забить не сумел - зато отдал голевую на Фила Фодена, забившего единственный мяч «горожан» в матче.

А после игры Эрлинг выложил фото своих окровавленных ног. Такова цена голов.