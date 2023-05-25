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«Обожаю это🔥🔥»: после матча с «Брайтоном» Эрлинг Холанд выложил фото окровавленных ног😳😳😳

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Норвежца бьют нещадно.

Накануне вечером «Манчестер Сити» не сумел победить в АПЛ впервые за 13 матчей. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» побеждали в чемпионате на протяжении 12 матчей – с 25 февраля. Серия без поражений во всех турнирах насчитывает 25 матчей – 20 побед и 5 ничьих.

Эрлинг Холанд появился на поле с первых минут, но забить не сумел - зато отдал голевую на Фила Фодена, забившего единственный мяч «горожан» в матче.

А после игры Эрлинг выложил фото своих окровавленных ног. Такова цена голов.

9 комментариев

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Nike of FW
только представьте что бы было если бы это был ВиНи
+12
0
+12
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CHTO TO PISHU
Эрлинг машина!
Не мало футболистов получили травмы пытаясь остановить его.
Главный претендент на золотой мяч
+10
-3
+7
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bo_larson
Ответ Nike of FW
только представьте что бы было если бы это был ВиНи
синяки плохо видно было бы
+5
-1
+4
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Макс Лютер
А что там неймар?)
+2
0
+2
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Nike of FW
Ответ bo_larson
синяки плохо видно было бы
зато слышно было бы даже медведям на северном полюсе
+1
0
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TravenS
А представьте, в каком состоянии ноги у игроков, на которых постоянно фолят — Неймар, Грилиш и тд... Причём некоторые играют практически без щитков (не считать же детские за полноценную защиту)
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Толмач
Отличная реклама NIKE
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Anton Abaturov
Ответ CHTO TO PISHU
Эрлинг машина! Не мало футболистов получили травмы пытаясь остановить его. Главный претендент на золотой мяч
Не 7лавный,а единственный
Если кто и рядом так это КДБ
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Ilya Krapivchenko
Ответ Макс Лютер
А что там неймар?)
не мешайте ему тусить
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