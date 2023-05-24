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Каррагер не верит в «Арсенал». Эксперт назвал два клуба, которые в следующем сезоне дадут бой «Сити»

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Предсказуемый выбор.

Во время эфире телеканала Sky Sports легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера попросили порассуждать о том, кто в следующем сезоне сможет навязать борьбу «Сити» в борьбе за чемпионство.

«Я бы выбрал «Ливерпуль» и «Юнайтед». Думаю, что «Ливерпуль» точно вернется, но думаю, что для них прыжок к реальному вызову «Сити» к борьбе может оказаться слишком большим. Возможно, что он еще более большой для «Юнайтед».

«Но я вижу эти две команды. Движение «Юнайтед» выглядит очень солидным. Если они приобретут несколько атакующих игроков и забьют больше голов, это будет то, что надо. «Ливерпуль» будет инвестировать в среднюю линию, и у них есть игроки, которые уже выигрывали самые большие трофеи. Так что да, это «Ливерпуль» и «Юнайтед».

Только время покажет, окажется ли прав Джейми Каррагер. Вполне вероятно, что его уровень веры в команду Артеты слишком мал или он переоценивает те клубы, которые назвал.

39 комментариев

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Lavinka
Юнайтед ещё строится будет . Арсенал уже построился .
+11
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KAIMI_MAN-RED
Ответ QWertY
Юнайтеду в первую очередь нужны солидные центрхавы(2-3 с учетом ухода Мактоминея) и центрфорвард.
Сейчас в первую очередь нужен толковый владелец а дальше все и всё будет путём.
+8
0
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Доминатор3000
Ответ Godare88
да где он посторился, там судя по трансферным слухам пол команды уйдет
Только Джака.
И резерв.
Арсенал основу не отпустит,деньги есть.
+3
0
+3
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QWertY
Ответ Sergey Kuznetsov
Мне кажется больше вопросов должно быть по защитникам, как фланговым так и центральным, а вот по полузащите достаточно Забитцера выкупить и всё.
У МЮ все в порядке с защитой, ведь не зря Де Хея, который провел посредственный сезон, получил золотую перчатку.
А в центре нужны топари, которые умеют держать и двигать мяч. Забитцер к ним не относится.
+5
-2
+3
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Sergey Kuznetsov
Ответ SegaYasch
С чего вы взяли что я каким-то образом проявил агрессию? Тем что упомянул Клоппа? Так это первое что бросается в глаза. Или тем что вы написали про Челси и поставили их в пример, как команду с качественной ротацией? Ну так ответьте, все-таки, почему они на 12 месте с такой ротацией? И я советую не раздавать советы, особенно когда об этом не просят Лучше на вопросы выше ответьте Кстати, интонацию написанному тексту вы сами выбираете, поэтому если вы увидели агрессию, то это исключительно ваше решение
Оставлю за скобками ваши нравоучительные сентенции про "советую не советовать" и отвечу на вопрос касательно Челси. Они находятся именно на том месте, которое заслужили и причина этому больше не в игроках, а в менеджменте. Когда берут в топ клуб тренера, который только-только зарекомендовал себя в среднем клубе и не дают ему ни на что влиять, действуют самостоятельно - получается такая ситуация. Я считаю их состав более качественным, чем у ваших дьяволов, пушкарей и сорок. Но индивидуальные качества в командной игре далеко не всегда приносят результат, спросите хотя бы Кейна.
+2
0
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Vadiay
Ответ Steppenwolf
Каррагера стало слишком много в информационном пространстве.
Странно, неправда ли, что на ветке Ливерпуля публикуют интервью бывшего игрока этого клуба?
+2
0
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Леонид Ботвинник
Ответ Sergey Kuznetsov
Мне кажется больше вопросов должно быть по защитникам, как фланговым так и центральным, а вот по полузащите достаточно Забитцера выкупить и всё.
А что, у нас есть толковый полузащитник , ведущий игру и умеющий обыграть нескольких соперников ? Это точно не Забитцер. Поэтому, согласен , как сказано выше просто необходимо укреплять центр полузащиты и нужен забивала.
+1
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QWertY
Юнайтеду в первую очередь нужны солидные центрхавы(2-3 с учетом ухода Мактоминея) и центрфорвард.
+3
-2
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SegaYasch
Ответ Sergey Kuznetsov
Мне кажется больше вопросов должно быть по защитникам, как фланговым так и центральным, а вот по полузащите достаточно Забитцера выкупить и всё.
Потом остаться без Каземиро и Эриксена на пару игр посредине сезона и офигеть от супер пары Мактоминей-Фред. И это при том, что Забитцер за эти полгода играет и лечиться практически одинаковое время
Как раз с центром защиты и левым флангом все более-менее нормально. Да и справа в защите по факту проблема не с защитой, а с подключениями в атаку. И то АВБ неплохой прогресс показывает
+1
0
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Александр Самбур
Как обычно несет какую то пургу
+1
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Антон Анч
Он имел в виду Ньюкасл Юнайтед)
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piper65
Мне бы очень хотелось видеть МЮ реальным претендентом на следующий сезон, но очень сильно сомневаюсь, что это произойдет в 23-24. Через сезон - думаю, да, а в следующем место в четверке, какой-нибудь кубок и 1/4 Лиги Чемпионов буду считать за успех
+1
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Леонид Ботвинник
Судя по комментарию Каррагера, который сделал реверанс МЮ, совершенно вещь для него не свойственную, вечером его ждёт в гости Гарри , с бутылочкой виски )))
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Sergey Kuznetsov
Ответ QWertY
Нет, Бруно не относится к оттянутым хавам. Так что на два места у МЮ только один годный полузащитник -Каземиро. Все. А в защите есть Варан, Лисандро и Линделеф. Слева топчик Шоу, на подмену Маласия. Справа вполне нормальные Биссаки и Далот.
По вашему в полузащите должны играть только оттянутые хавы? целых 3 штуки?
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QWertY
Ответ Sergey Kuznetsov
И все же нытик является полузащитником, а значит нормальных как минимум двое. А теперь дайте такую же характеристику защитникам
Нет, Бруно не относится к оттянутым хавам. Так что на два места у МЮ только один годный полузащитник -Каземиро. Все.
А в защите есть Варан, Лисандро и Линделеф. Слева топчик Шоу, на подмену Маласия. Справа вполне нормальные Биссаки и Далот.
0
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QWertY
Ответ Sergey Kuznetsov
По вашему в полузащите должны играть только оттянутые хавы? целых 3 штуки?
🤦🏻‍♂️
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SegaYasch
Ответ Sergey Kuznetsov
Оставлю за скобками ваши нравоучительные сентенции про "советую не советовать" и отвечу на вопрос касательно Челси. Они находятся именно на том месте, которое заслужили и причина этому больше не в игроках, а в менеджменте. Когда берут в топ клуб тренера, который только-только зарекомендовал себя в среднем клубе и не дают ему ни на что влиять, действуют самостоятельно - получается такая ситуация. Я считаю их состав более качественным, чем у ваших дьяволов, пушкарей и сорок. Но индивидуальные качества в командной игре далеко не всегда приносят результат, спросите хотя бы Кейна.
Ну могли бы и не писать про нравоучения. Можно было уже понять что мне это не интересно
Про заслуженное место не спорю, да и про менеджмент тоже
Тем не менее любому тренеру будет тяжело показать какую-либо внятную игру (если только это не тотальный автобус, хотя и его за 2-3 игры сложно поставить) в течение 2-3 месяцев если в команду приходят сразу 4-5 игроков и сразу в основу.
Если взглянуть на защиту МЮ, то можно увидеть АВБ - лучшего крайнего по игре 1 в 1, опытного центрального чемпиона мира - Варана, молодого и самоотверженного чемпиона мира с хорошим первым пасом - Мартинес, и еще одного надежного крайнего умеющего подключаться в атаку и имеющего хороший пас - Шоу. На замене есть Линделеф и когда он в паре с Вараном/ Мартинесом то тоже вполне надежен и пас тоже умеет отдать, Маласия - не без ошибок, но когда надо сыграет надежно, Далот - при поддержке полузащиты вполне приемлимо и Магуайр. Кстати к нему по выходу на замену претензий практически нет

В полузащите незаменимые Каземиро и Эриксен. Если их нет - Мактоминей и Фред. Ни тот ни другой не могут предложить хотя бы сопоставимый уровень качества с Каземиро, Эриксеном.
Справа Антони с надеждой обрести футбольное мышление, слева полуживой Санчо. И на замене молодые Гарначо и Пельистри.

В нападении Решфорд, которому комфортнее слева, но по другому никак. Вегорст, который бегает, прессингует, борется и не забивает и то-ли игрок то-ли кисель - Марсияль

Фернандеш в расчет не беру - незаменимый и создавший больше всех моментов для партнеров в лиге из которых не реализовано и половина.

Так точно в первую очередь нужно защитников взять или все-таки нужен полузащитник ( помимо возможного Забитцера) и нападающий?
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Sergey Kuznetsov
Ответ SegaYasch
Потом остаться без Каземиро и Эриксена на пару игр посредине сезона и офигеть от супер пары Мактоминей-Фред. И это при том, что Забитцер за эти полгода играет и лечиться практически одинаковое время Как раз с центром защиты и левым флангом все более-менее нормально. Да и справа в защите по факту проблема не с защитой, а с подключениями в атаку. И то АВБ неплохой прогресс показывает
Считаю характеристику позиции "более-менее" для большого клуба неприемлемой. Под определение топ у вас мало кто тянет в обороне
+1
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Lavinka
Ответ Godare88
да где он посторился, там судя по трансферным слухам пол команды уйдет
Артета у руля Арсенала уже сколько ? Года 3 - 4 ?
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SegaYasch
Ответ Sergey Kuznetsov
Обожаю пассивную агрессию, обожаю когда на личности переходят. Обычно это случается, когда сказать нечего. Что взять с болельщика мю? Я посмотрел достаточно матчей, чтобы сформировать свое мнение. Если оно с вашим не совпадает, то это не мои проблемы и не повод агрессировать. Советую попить глицынчику, говорят помогает!
С чего вы взяли что я каким-то образом проявил агрессию?
Тем что упомянул Клоппа? Так это первое что бросается в глаза.
Или тем что вы написали про Челси и поставили их в пример, как команду с качественной ротацией? Ну так ответьте, все-таки, почему они на 12 месте с такой ротацией?
И я советую не раздавать советы, особенно когда об этом не просят
Лучше на вопросы выше ответьте

Кстати, интонацию написанному тексту вы сами выбираете, поэтому если вы увидели агрессию, то это исключительно ваше решение
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Sergey Kuznetsov
Ответ SegaYasch
Именно поэтому Челси занимает 12 место. Очень им помогает 30 человек в составе, да Что касается сухих матчей, то об этом Де Хеа в этом сезоне точно не надо спрашивать. А раз вы написали про него, то очевидно что матчи МЮ вы не смотрите (еще бы человек с Клоппом на аватарке это делал постоянно) поэтому и советы что надо, а что не надо точно не вам раздавать
Обожаю пассивную агрессию, обожаю когда на личности переходят. Обычно это случается, когда сказать нечего. Что взять с болельщика мю? Я посмотрел достаточно матчей, чтобы сформировать свое мнение. Если оно с вашим не совпадает, то это не мои проблемы и не повод агрессировать. Советую попить глицынчику, говорят помогает!
0
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SegaYasch
Ответ Sergey Kuznetsov
Пример Челси как раз подтверждает обратное - оказывается можно держать миллиард дорогих игроков для одной позиции. Что касается сухих матчей, то вам лучше спросить о них у Каземиро и Де Хеа.
Именно поэтому Челси занимает 12 место. Очень им помогает 30 человек в составе, да
Что касается сухих матчей, то об этом Де Хеа в этом сезоне точно не надо спрашивать.
А раз вы написали про него, то очевидно что матчи МЮ вы не смотрите (еще бы человек с Клоппом на аватарке это делал постоянно) поэтому и советы что надо, а что не надо точно не вам раздавать
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ SegaYasch
Ну да, это защита больше всех сухих матчей в лиге выдала с имеющимися проблемами, но ее все равно в первую очередь надо перетряхнуть. Мы не компьютерной игре живем где можно в любом количестве и кого угодно подписывать - пример Челси показателен в этом плане. И в первую очередь нуждается в усиление средняя линия и нападение
Пример Челси как раз подтверждает обратное - оказывается можно держать миллиард дорогих игроков для одной позиции. Что касается сухих матчей, то вам лучше спросить о них у Каземиро и Де Хеа.
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Sergey Kuznetsov
Ответ QWertY
У МЮ все в порядке с защитой, ведь не зря Де Хея, который провел посредственный сезон, получил золотую перчатку. А в центре нужны топари, которые умеют держать и двигать мяч. Забитцер к ним не относится.
Равно как и Магуаер с Вараном не относятся к топарям, а вот в центре хотя бы 2 норм пз у них имеется
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Ман Сити
Юнайтед точно. Но Ньюкасл
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