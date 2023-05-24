39 комментариев

Каррагер не верит в «Арсенал». Эксперт назвал два клуба, которые в следующем сезоне дадут бой «Сити»
Предсказуемый выбор.
Во время эфире телеканала Sky Sports легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера попросили порассуждать о том, кто в следующем сезоне сможет навязать борьбу «Сити» в борьбе за чемпионство.
«Я бы выбрал «Ливерпуль» и «Юнайтед». Думаю, что «Ливерпуль» точно вернется, но думаю, что для них прыжок к реальному вызову «Сити» к борьбе может оказаться слишком большим. Возможно, что он еще более большой для «Юнайтед».
«Но я вижу эти две команды. Движение «Юнайтед» выглядит очень солидным. Если они приобретут несколько атакующих игроков и забьют больше голов, это будет то, что надо. «Ливерпуль» будет инвестировать в среднюю линию, и у них есть игроки, которые уже выигрывали самые большие трофеи. Так что да, это «Ливерпуль» и «Юнайтед».
Только время покажет, окажется ли прав Джейми Каррагер. Вполне вероятно, что его уровень веры в команду Артеты слишком мал или он переоценивает те клубы, которые назвал.
И резерв.
Арсенал основу не отпустит,деньги есть.
А в центре нужны топари, которые умеют держать и двигать мяч. Забитцер к ним не относится.
Как раз с центром защиты и левым флангом все более-менее нормально. Да и справа в защите по факту проблема не с защитой, а с подключениями в атаку. И то АВБ неплохой прогресс показывает
А в защите есть Варан, Лисандро и Линделеф. Слева топчик Шоу, на подмену Маласия. Справа вполне нормальные Биссаки и Далот.
Про заслуженное место не спорю, да и про менеджмент тоже
Тем не менее любому тренеру будет тяжело показать какую-либо внятную игру (если только это не тотальный автобус, хотя и его за 2-3 игры сложно поставить) в течение 2-3 месяцев если в команду приходят сразу 4-5 игроков и сразу в основу.
Если взглянуть на защиту МЮ, то можно увидеть АВБ - лучшего крайнего по игре 1 в 1, опытного центрального чемпиона мира - Варана, молодого и самоотверженного чемпиона мира с хорошим первым пасом - Мартинес, и еще одного надежного крайнего умеющего подключаться в атаку и имеющего хороший пас - Шоу. На замене есть Линделеф и когда он в паре с Вараном/ Мартинесом то тоже вполне надежен и пас тоже умеет отдать, Маласия - не без ошибок, но когда надо сыграет надежно, Далот - при поддержке полузащиты вполне приемлимо и Магуайр. Кстати к нему по выходу на замену претензий практически нет
В полузащите незаменимые Каземиро и Эриксен. Если их нет - Мактоминей и Фред. Ни тот ни другой не могут предложить хотя бы сопоставимый уровень качества с Каземиро, Эриксеном.
Справа Антони с надеждой обрести футбольное мышление, слева полуживой Санчо. И на замене молодые Гарначо и Пельистри.
В нападении Решфорд, которому комфортнее слева, но по другому никак. Вегорст, который бегает, прессингует, борется и не забивает и то-ли игрок то-ли кисель - Марсияль
Фернандеш в расчет не беру - незаменимый и создавший больше всех моментов для партнеров в лиге из которых не реализовано и половина.
Так точно в первую очередь нужно защитников взять или все-таки нужен полузащитник ( помимо возможного Забитцера) и нападающий?
Тем что упомянул Клоппа? Так это первое что бросается в глаза.
Или тем что вы написали про Челси и поставили их в пример, как команду с качественной ротацией? Ну так ответьте, все-таки, почему они на 12 месте с такой ротацией?
И я советую не раздавать советы, особенно когда об этом не просят
Лучше на вопросы выше ответьте
Кстати, интонацию написанному тексту вы сами выбираете, поэтому если вы увидели агрессию, то это исключительно ваше решение
Что касается сухих матчей, то об этом Де Хеа в этом сезоне точно не надо спрашивать.
А раз вы написали про него, то очевидно что матчи МЮ вы не смотрите (еще бы человек с Клоппом на аватарке это делал постоянно) поэтому и советы что надо, а что не надо точно не вам раздавать