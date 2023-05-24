39 комментариев

Предсказуемый выбор.

Во время эфире телеканала Sky Sports легенду «Ливерпуля» Джейми Каррагера попросили порассуждать о том, кто в следующем сезоне сможет навязать борьбу «Сити» в борьбе за чемпионство.

«Я бы выбрал «Ливерпуль» и «Юнайтед». Думаю, что «Ливерпуль» точно вернется, но думаю, что для них прыжок к реальному вызову «Сити» к борьбе может оказаться слишком большим. Возможно, что он еще более большой для «Юнайтед».

«Но я вижу эти две команды. Движение «Юнайтед» выглядит очень солидным. Если они приобретут несколько атакующих игроков и забьют больше голов, это будет то, что надо. «Ливерпуль» будет инвестировать в среднюю линию, и у них есть игроки, которые уже выигрывали самые большие трофеи. Так что да, это «Ливерпуль» и «Юнайтед».

Только время покажет, окажется ли прав Джейми Каррагер. Вполне вероятно, что его уровень веры в команду Артеты слишком мал или он переоценивает те клубы, которые назвал.