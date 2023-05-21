9 комментариев

«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии. «Горожане» узнали о победе в АПЛ еще до матча против «Челси», так как «Арсенал» уступил «Ноттингем Форесту» и потерял шансы догнать команду Пепа.

На игру с лондонцами Гвардиола оставил многих футболистов основы в запасе. «Сити» и таким составом разобрался с «Челси». После матча поклонники «горожан» хлынули на поле, чтобы вместе с командой отпраздновать чемпионство.

Операторы трансляции выхватили крупный план одного из таких болельщиков. Фанат моментально стал суперзвездой соцсетей, ведь он невероятно похож на одного из игроков «Сити» – Джека Грилиша. Найдите 10 отличий:

В соцсетях болельщики практикуются в остроумии:

💭 «Грилиш просто обязан найти этого двойника и сделать с ним совместное фото с празднования чемпионства».

💭 «Двойник Джека Грилиша».

💭 «Это происходит снова. Это происходит снова!»

💭 «Посмотрите, как Джек Грилиш восхищается своим двойником».

💭 «Этот парень будет считаться двойником Грилиша, только если их икры совпадут».

Интересно, этот фанат и Джек ходят к одному парикмахеру?