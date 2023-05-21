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После победы «Сити» над «Челси» на поле прорвались фанаты. Одного из них болельщики в соцсетях назвали двойником Грилиша

Джек Грилиш Джек Грилиш
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«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии. «Горожане» узнали о победе в АПЛ еще до матча против «Челси», так как «Арсенал» уступил «Ноттингем Форесту» и потерял шансы догнать команду Пепа.

На игру с лондонцами Гвардиола оставил многих футболистов основы в запасе. «Сити» и таким составом разобрался с «Челси». После матча поклонники «горожан» хлынули на поле, чтобы вместе с командой отпраздновать чемпионство.

Операторы трансляции выхватили крупный план одного из таких болельщиков. Фанат моментально стал суперзвездой соцсетей, ведь он невероятно похож на одного из игроков «Сити» – Джека Грилиша. Найдите 10 отличий:

В соцсетях болельщики практикуются в остроумии:

💭 «Грилиш просто обязан найти этого двойника и сделать с ним совместное фото с празднования чемпионства».

💭 «Двойник Джека Грилиша».

💭 «Это происходит снова. Это происходит снова!»

💭 «Посмотрите, как Джек Грилиш восхищается своим двойником».

💭 «Этот парень будет считаться двойником Грилиша, только если их икры совпадут».

Интересно, этот фанат и Джек ходят к одному парикмахеру?

9 комментариев

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Тюменский медвежонок
хахахахаха как же он смешно выглядит) но реально схожесть есть, как будто Грилиш после 2-х недельного запоя
+22
0
+22
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Lavinka
Грилиш курильщика .
+11
0
+11
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Евгений Вырныгаев
Ответ Тюменский медвежонок
хахахахаха как же он смешно выглядит) но реально схожесть есть, как будто Грилиш после 2-х недельного запоя
т.е. обычный Грилиш?
+6
0
+6
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Winfated
Это Грилиш из той пареллельной вселенной, в которой он бухим валялся в юности на асфальте и потом так и спился в итоге)
+3
0
+3
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Ник Ник
Это второй состав сити 🤣🤣🤣
+1
0
+1
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King_X
😂😂😂
Это как ты видишь себя в зеркале / как на самом деле выглядишь (справа налево)
+1
0
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QnizzaQnizza
Это грилиш с алиэкспресса
+1
0
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#nikon
МанСити 100 голов забьёт?
0
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Jazzzz
Ответ Тюменский медвежонок
хахахахаха как же он смешно выглядит) но реально схожесть есть, как будто Грилиш после 2-х недельного запоя
Скорее, пятилетнего
0
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