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📹Дуэт, который разрывает АПЛ. Грилиш давал интервью, когда в эфир ворвался Холанд и сделал милое признание

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Джек Грилиш Джек Грилиш
Футбол Футбол

Потрясающая атмосфера в команде.

Сегодня «Сити» официально получил кубок АПЛ и после матча с «Челси» (1:0), который принимал «Этихад» на полную катушку отпраздновал чемпионство.

Хавбек «горожан» Джека Грилиша позвали на послематчевое интервью, в которое внезапно ворвался форвард Эрлинг Холанд. В тот момент англичанин думал, как ответить на вопрос про титулы в АПЛ, но все уже стало неважно.

«Я тебя чертовски люблю, ты же это знаешь», − сказал норвежец и вынудил ведущего Sky Sports Дэйва Джонса извиниться за это выражение. Грилиш же рассмеялся и оценил такое признание.

Джек продолжил рассказывать о том, что этот титул для него особенный, так как в этом сезоне он сыграл более важную для команды роль. Затем хавбек отдал должное Гвардиоле:

«Он немного странный, все знает. На некоторые матчи он выходит с совершенно другой тактикой, но работать с ним − одно удовольствие. Я люблю его за такие моменты. Я люблю его все время!»

Кажется, что Пепу удалось сколотить команду, которой теперь море по колено. Каждый игрок знает, что ему надо делать на поле, а взаимопониманием между игроками идеальное. В этом сезоне «Сити» может замахнуться на требл, ведь команде предстоит еще сыграть в финале Лиги чемпионов с «Интером» и финале Кубка Англии против «Юнайтед».

1 комментарий

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Ник Ник
Но эксперты скажут, что пластиковый, нефтяной, ненастоящий клуб. Хотя, такую человечную атмосферу, профессионализм, отдачу- далеко не в каждом топ клубе увидишь. Поэтому они и сносят всех и вся. Легендарная команда конечно... Побольше бы таких проектов, для конкуренции.
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