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Ауч! Экс-капитан «Юнайтед» Эшли Янг поиздевался над «Ливерпулем» после того, как «Астон Вилла» выкинула мерсисайдцев из гонки за топ-4

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Насолил соперникам и помог бывшему клубу.

В субботу бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг помог «Астон Вилле» отобрать очки у «Ливерпуля» — матч завершился ничьей (1:1) только благодаря позднему голу Бобби Фирмино.

Таким образом Янг опосредованно помог своей бывшей команде в борьбе за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и, судя по его высказыванию в соцсетях, защитника это очень порадовало.

После того, как «Астон Вилла» практически разрушила надежды «Ливерпуля» на топ-4, Янг репостнул видео Sky Sports, в котором Гари Невилл и Джейми Каррагер обсуждают шансы мерсисайдцев в середине недели, подписав его: «Все пошло не плану, УУУПС».

Фанатам «Манчестер Юнайтед» понравилась дерзость их экс-капитана, и они поддержали его в комментариях:

💬 «Мой капитан, моя легенда… Янги, покажи им».

💬 «Навсегда наш. Люблю тебя, Эшли».

💬 «Настоящая легенда «Манчестер Юнайтед». Мы заметили, как хорош ты был на поле сегодня. Молодец».

💬 «Ты навсегда останешься красным дьяволов».

💬 «Хорош, Эшли! Отличное выступление вчера!»

Теперь команда Юргена Клоппа  занимает пятое место в турнирной таблице с 66 очками, на три очка отставая от «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе. Манкунианцам надо заработать 1 очко в оставшихся двух играх, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне.

18 комментариев

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Ненавидящий2.0
там изначально шансы были иллюзорные, хейтерам только повод дай позлорадствовать
+9
-1
+8
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Pavel Kazantsev
В оставшихся двух, а не трёх
+7
0
+7
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Anna Stebakova
Автор
Ответ Pavel Kazantsev
В оставшихся двух, а не трёх
да, все верно, спасибо. поправили!)
+5
0
+5
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Plato
7-0, видимо, тяжелой травмой оказалось...
+5
-1
+4
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Дилноза Насимова
Ответ Ненавидящий2.0
там изначально шансы были иллюзорные, хейтерам только повод дай позлорадствовать
Здесь можно сказать только одно Ливерпуль 7-0 Ман юнайтед
+8
-5
+3
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Asadullo Ikramov
Ответ Дилноза Насимова
Здесь можно сказать только одно Ливерпуль 7-0 Ман юнайтед
Все будете жить с этими 7-0 лями еще 30 лет))))
+3
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+3
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Dr. Dre_123
Пусть пока порадуются, в следующем сезоне все вернутся на свои места
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Elyor Radjabov
😂😂😂
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siragh@yandex.ru
Вот это конкуренция в АПЛ..!!Ливерпуль остался вне ЛЧ!!!То что творят МанСити из года в год конечно поразительно!!
0
0
0
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Сардор Хамдамов
Ответ Дилноза Насимова
Здесь можно сказать только одно Ливерпуль 7-0 Ман юнайтед
Хорошо смеется тот, кто попал в ЛЧ)
+2
-2
0
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f5dfmvw9bk
Ответ Сардор Хамдамов
Хорошо смеется тот, кто попал в ЛЧ)
Так смысл мю играть в ЛЧ если весной будут биться в 1/16 ЛЕ?
0
0
0
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az za
Ответ Сардор Хамдамов
Хорошо смеется тот, кто попал в ЛЧ)
Кто вылетит из группы с Севильей и Айнтрахтом))
+1
-1
0
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Сардор Хамдамов
Ответ az za
Кто вылетит из группы с Севильей и Айнтрахтом))
Запомни свой коммент))
0
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Ненавидящий2.0
Ответ Дилноза Насимова
Здесь можно сказать только одно Ливерпуль 7-0 Ман юнайтед
мне больше нравится 0-5 в чужом логове
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Серхио Гарсио
Ответ Ненавидящий2.0
там изначально шансы были иллюзорные, хейтерам только повод дай позлорадствовать
Я заметил , буквально несколько дней назад - были заплюсованные коменты в стиле: ливер уже сколько не проигрывает , они запросто смогут выйти в лч , с учетом того что мю запросто сольет матчи Челси и тд.
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Ненавидящий2.0
Ответ Серхио Гарсио
Я заметил , буквально несколько дней назад - были заплюсованные коменты в стиле: ливер уже сколько не проигрывает , они запросто смогут выйти в лч , с учетом того что мю запросто сольет матчи Челси и тд.
и у Ньюкасла и у МЮ есть матч в запасе, одной осечки недостаточно, надо было две, а в это могут верить только отъявленные оптимисты. По сути-то ничего и не изменилось
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