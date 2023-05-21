18 комментариев

Насолил соперникам и помог бывшему клубу.

В субботу бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг помог «Астон Вилле» отобрать очки у «Ливерпуля» — матч завершился ничьей (1:1) только благодаря позднему голу Бобби Фирмино.

Таким образом Янг опосредованно помог своей бывшей команде в борьбе за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и, судя по его высказыванию в соцсетях, защитника это очень порадовало.

После того, как «Астон Вилла» практически разрушила надежды «Ливерпуля» на топ-4, Янг репостнул видео Sky Sports, в котором Гари Невилл и Джейми Каррагер обсуждают шансы мерсисайдцев в середине недели, подписав его: «Все пошло не плану, УУУПС».

Фанатам «Манчестер Юнайтед» понравилась дерзость их экс-капитана, и они поддержали его в комментариях:

💬 «Мой капитан, моя легенда… Янги, покажи им».

💬 «Навсегда наш. Люблю тебя, Эшли».

💬 «Настоящая легенда «Манчестер Юнайтед». Мы заметили, как хорош ты был на поле сегодня. Молодец».

💬 «Ты навсегда останешься красным дьяволов».

💬 «Хорош, Эшли! Отличное выступление вчера!»

Теперь команда Юргена Клоппа занимает пятое место в турнирной таблице с 66 очками, на три очка отставая от «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе. Манкунианцам надо заработать 1 очко в оставшихся двух играх, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне.