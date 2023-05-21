18 комментариев

Ауч! Экс-капитан «Юнайтед» Эшли Янг поиздевался над «Ливерпулем» после того, как «Астон Вилла» выкинула мерсисайдцев из гонки за топ-4
Насолил соперникам и помог бывшему клубу.
В субботу бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг помог «Астон Вилле» отобрать очки у «Ливерпуля» — матч завершился ничьей (1:1) только благодаря позднему голу Бобби Фирмино.
Таким образом Янг опосредованно помог своей бывшей команде в борьбе за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и, судя по его высказыванию в соцсетях, защитника это очень порадовало.
После того, как «Астон Вилла» практически разрушила надежды «Ливерпуля» на топ-4, Янг репостнул видео Sky Sports, в котором Гари Невилл и Джейми Каррагер обсуждают шансы мерсисайдцев в середине недели, подписав его: «Все пошло не плану, УУУПС».
Фанатам «Манчестер Юнайтед» понравилась дерзость их экс-капитана, и они поддержали его в комментариях:
💬 «Мой капитан, моя легенда… Янги, покажи им».
💬 «Навсегда наш. Люблю тебя, Эшли».
💬 «Настоящая легенда «Манчестер Юнайтед». Мы заметили, как хорош ты был на поле сегодня. Молодец».
💬 «Ты навсегда останешься красным дьяволов».
💬 «Хорош, Эшли! Отличное выступление вчера!»
Теперь команда Юргена Клоппа занимает пятое место в турнирной таблице с 66 очками, на три очка отставая от «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе. Манкунианцам надо заработать 1 очко в оставшихся двух играх, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне.
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