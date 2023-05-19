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«Мне будет неловко». Холанд не хотел раскрывать игру, в которой отдыхает от футбола – а теперь сам выложил фото

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Футбол Футбол

Не так давно Эрлинг Холанд рассказал, что часть его процесса релаксации является – видеоигры, но какие именно норвежец не раскрывал: «Мне нельзя постоянно думать об этих рекордах, иначе я свихнусь. Поеду домой, поиграю в видеоигры, поем, посплю. Не могу сказать, в какие именно [видеоигры], будет неловко»,

Норвежцу не потребовалось много времени, чтобы избавиться от смущения, так как он загрузил фото в соцсети, как играет в Minecraft:

Minecraft – самая продаваемая игра в истории видеоигр. Это игра-песочница, в которой игрок исследует блочный трехмерный мир с бесконечной местностью с целью найти сырье для строительства всех типов сооружений.

Как видно из сторис Холанда, он строит команду и партнеров по «Ман Сити» – по крайней мере, хэштег говорит об этом.

21 комментарий

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Aleksey001
Ответ Rad0
А прикол-то в чём?
У меня сын играет. Как-то он уснул, я сел чисто построить домик... Закончил через три часа, построив 5этажный дом, баню, загон для скота, ловушки против зомби, провел везде освещение, сделал рынок, водопад и населил всё жителями. Чистый кайф.
+52
-1
+51
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RikkiQuaresma
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
1.) интересная игра с бесконечными возможностями. 2.) возможность играть совместно с друзьями 3.) долгое время была абсолютно бесплатной 4.) многие начали играть еще когда были детьми 5.) геймлей важнее любой графики
+69
-18
+51
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Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
+64
-34
+30
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Rad0
Ответ RikkiQuaresma
1.) интересная игра с бесконечными возможностями. 2.) возможность играть совместно с друзьями 3.) долгое время была абсолютно бесплатной 4.) многие начали играть еще когда были детьми 5.) геймлей важнее любой графики
А прикол-то в чём?
+42
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+27
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Nate
*Дом рушится*
Холанд: "What the #### you doing? ########## !!!"
+17
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+17
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DJIGURDEZ
в 2023 году узнаю, что майнкрафт оказывается платный
+11
-2
+9
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podkop09
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
Так людям разное нравится, здесь строишь, исследуешь мир, и многим этого достаточно. Как и симс где по сути нет одной цели, просто сам процесс и возможности нравится людям (хотя "пройти" майнкрафт можно, есть главный босс, но это в игре не главное). Это все вкусовщина, так можно и к футбольным симуляторам или контре предъявлять претензии, типа играешь, выигрываешь или проигрываешь, начинаешь заново и так постоянно, можно сказать тоже бессмыслица, но и возможностей, разнообразия при этом намного меньше чем в симс и майнкрафте
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Бекболат Тұяқ
Холанд родной
+9
-3
+6
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Dmitri Kudrenko
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
зря ты так про футбол
+10
-4
+6
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Dinar Ibragimov
Ответ Гуркюфф
В жизни не понимал двух вещей. Тяга людей к Айфонам Тяга людей к майнкрафту
Попробуй поиграть, поймёшь. А вот с айфоном согласен полностью
+7
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+5
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TylerDurden
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
Я хз, но со стороны это как будто бы первая версия Оазиса из "Первому игроку приготовиться". Нет какого-то скрипта, цели, уровней, кроме создаваемых игроком. Я не играл, просто так мне показалось. Тайминг-шмайминг, фраги-шмаги - это многим надоело, можно строить-созидать, т.е. не обязательно быть добром, которое должно побеждать зло.
+6
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+4
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Совесть Черданцева
Эрлинг - как тот простой рубаха-парень: является монстром по физике и может завалить кого угодно, но при этом является весьма простым парнем
+1
0
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Dinar Ibragimov
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
Это из разряда не попробуешь - не поймёшь. Есть в этой игре что-то очень притягательное и затягивающее, сложно это объяснить. Многие также негативно относились к игре, но после того как пробовали поиграть, залипали в ней на много часов, по своему опыту знаю
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Андрей Подберёзкин
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
Не верю, что можно серьёзно написать такое в комментариях к новости в футбольном разделе
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no_one_perfect
Ответ RikkiQuaresma
1.) интересная игра с бесконечными возможностями. 2.) возможность играть совместно с друзьями 3.) долгое время была абсолютно бесплатной 4.) многие начали играть еще когда были детьми 5.) геймлей важнее любой графики
В чем интерес?)
В том чтобы собрать и построить?)
Десятки, если не сотни игр, обладают схожей механикой, при этом обладая нормальной графикой.
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RikkiQuaresma
Ответ no_one_perfect
В чем интерес?) В том чтобы собрать и построить?) Десятки, если не сотни игр, обладают схожей механикой, при этом обладая нормальной графикой.
А зачем вообще люди играют в игры? Расслабиться, отвести внимание от жизненных проблем. В Майнкрафте много режимов: разные карты/приключения/задания. Нет какого-то ограничения на твою деятельность или занятия. Хочешь строй, хочешь добывай ресурсы с друзьями, хочешь проходите компанию и задания. Как показывают цифры популярности этой игры - многим заходит именно такой геймплей. При этом не стоит забывать, что игры с нормальной графикой требуют затрат на железо, поэтому разработчики зачастую намеренно выбирают незатратную графику (например, такие игры как Террария, Ноу мэн скай и прочие более современные аналоги Майнкрафта).
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Rad0
Ответ Aleksey001
У меня сын играет. Как-то он уснул, я сел чисто построить домик... Закончил через три часа, построив 5этажный дом, баню, загон для скота, ловушки против зомби, провел везде освещение, сделал рынок, водопад и населил всё жителями. Чистый кайф.
Наверное, и вправду увлекательная игрушка, раз способна заставить взрослого мужика залипнуть, что могу ещё сказать
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kpe_k
Ответ Rad0
А прикол-то в чём?
А в чем прикол футбола, спросит у тебя бабуля какая-нибудь? Бегает 20 человек за мячом, а двое вообще стоят. Как столько людей прётся по этой ***не?
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Кефир- гантели
Созидание и кайф от него, вот в чем кайф. Конечно, в действительности создать что- нибудь принет ещё больший кайф. Но что это- чувство удовольствия, восторга? Лишь электрические сигналы в нашем мозгу, как в Матрице.
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Рагим Гиримов
Ответ Александр Сорокин
В чем прикол всемирной тяги к этой %ерне?
%ерня это твой комментарий
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