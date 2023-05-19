21 комментарий

Не так давно Эрлинг Холанд рассказал, что часть его процесса релаксации является – видеоигры, но какие именно норвежец не раскрывал: «Мне нельзя постоянно думать об этих рекордах, иначе я свихнусь. Поеду домой, поиграю в видеоигры, поем, посплю. Не могу сказать, в какие именно [видеоигры], будет неловко»,

Норвежцу не потребовалось много времени, чтобы избавиться от смущения, так как он загрузил фото в соцсети, как играет в Minecraft:

Minecraft – самая продаваемая игра в истории видеоигр. Это игра-песочница, в которой игрок исследует блочный трехмерный мир с бесконечной местностью с целью найти сырье для строительства всех типов сооружений.

Как видно из сторис Холанда, он строит команду и партнеров по «Ман Сити» – по крайней мере, хэштег говорит об этом.