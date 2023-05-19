Грилиш принял участие в съемках рекламы для китайского телевидения.

Видео с попыткой Джека произнести фразу на китайском языке завирусилось в соцсетях. Женщина за кадром просит полузащитника «Сити» сказать «смотрите большое шоу этой весной». Разумеется, произнести это нужно на китайском.

Уроженцу Бирмингема потребовалось немало времени, чтобы разобраться в фонетических тонкостях языка Поднебесной. В конечном итоге Грилиш задачу выполнил. Результат не впечатляющий, но вполне сносный.

Зато Джеку удалось развеселить фанатов! Болельщики комментируют ролик в соцсетях:

💭 «Он так усердно пытается произнести эту фразу. Я просто обожаю этого парня».

💭 «Это видео напомнило мне момент из сериала «Друзья», когда Джо пытался выучить французский».

💭 «Меня всегда подкупает искренность Джека. Он такой смешной, простой, не пытается строить из себя суперзвезду».

💭 «Посмотрите на его лицо, когда он наконец это произнес! Я его обожаю».

💭 «А вообще возможно не любить Грилиша? Он будто один из нас, простой парень, который живет нашей мечтой. Надеюсь, он никогда не изменится».

В одном из интервью Джек рассказал, что после матчей «Сити» он регулярно ходит в китайское кафе, где делает один и тот же заказ.

Есть ли среди нас эксперты по китайскому языку? Как оцените произношение Грилиша?