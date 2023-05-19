Гав.

В последние дни на тренировочной базе «Арсенала» был замечен шоколадный лабрадор. Оказалось, что это очередная тренерская задумка Микеля Артета, который известен своими «нетрадиционными» методами.

Испанец узнал, что поглаживания собаки могут успокаивать, снижать уровень стресса и улучшать общее настроение. Тогда он сразу же подписал контракт с домашним питомцем.

Помимо вышеупомянутой «зоотерапии», Артета считает, что собака, которую ласково прозвали Вин [Win − победа], может усилить дух единства, который поддерживает команду в борьбе за титул АПЛ.

По данным The Times, Вин присутствовал на недавнем подписании контракта с Аароном Рэмсдейлом. По словам Артеты, у собаки есть основной опекун, который присматривает за ней вне тренировочного центра.

Ученые доказали, что наличие домашнего животного имеет преимущества для здоровья. Домашние животные, особенно кошки и собаки, способны уменьшать стресс, беспокойство и даже улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, игра с собакой может повысить уровень серотонина и дофамина, гормонов, которые как раз успокаивают и расслабляют.

Лабрадоры зарекомендовали себя как умные и добродушные собаки. Вин уже сдружился с местным котом Бобом, которого приняли в семью канониров, когда у него умер хозяин.

Как уже говорилось ранее, у Микеля Артета есть довольно необычные способы мотивации игроков. Вспомним несколько из них.

▪️ Перед одной из игр Артета призвал команду потереть ладони друг о друга, чтобы «зарядиться одинаковой энергией»;

▪️ В прошлом году перед игрой с «Брайтоном», Микель принес лампочку, чтобы попытаться создать энергию и электричество в раздевалке.

«Томас Эдисон изобрел лампочку. Сегодня хочу видеть команду, которая объединена, потому что сама по себе лампочка − ничто. Хочу видеть команду, которая связана друг с другом и которая сияет», − сказал тогда тренер «Арсенала».

Получилось не очень: благодаря голам Троссара и Мвепу «Брайтон» победил и взял три очка.