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Бернарду – главный страдалец в «Сити». Гвардиола его обожает, но партнеры издеваются как могут. Собрали лучшие моменты

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Футбол Футбол

Бернарду Силва – возможно, главный герой ответного полуфинала между «Ман Сити». Португалец оформил дубль в первом тайме и поставил «Реал» в трудное тактическое положение.

Бернарду точно запомнит этот вечер – при всей огромной пользе, что он приносит команде, забивать голы получается не так часто как де Брюйне и Фоден.

«Это один из лучших игроков, которых я видел в жизни», – признавался Пеп Гваридиола. Даже без множества голов гениальность Бернарду очевидна, хотя партнеры обращаются с ним совсем не как с гением.

С первых сезонов в «Сити» одноклубники португальца в шутку издеваются над ним самыми разными способами: волокут по полю, закидывают яйцами или просто вешают ботинок до места, где Силва не достанет.

8 комментариев

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Schiaff1no
Понятно почему он по Зинченко скучает, теперь все люли ему
+15
-1
+14
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morozilnik
Ответ Yri Yrov
да собрались любители голубого цвета в джакузи
Вам хочется к ним? Или просто завидуете?
+16
-2
+14
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morozilnik
Атмосфера в клубе отличная!
+10
0
+10
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Кожоев Даниель
Ответ morozilnik
Вам хочется к ним? Или просто завидуете?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ты его закопал.
+2
0
+2
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Pb-SE
Вспомнились рассказы Пирло, как они всей командой запирали Гаттузо в шкафу, а тот потом за ними бегал и тыкал вилкой.
0
0
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