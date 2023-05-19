8 комментариев

Бернарду Силва – возможно, главный герой ответного полуфинала между «Ман Сити». Португалец оформил дубль в первом тайме и поставил «Реал» в трудное тактическое положение.

Бернарду точно запомнит этот вечер – при всей огромной пользе, что он приносит команде, забивать голы получается не так часто как де Брюйне и Фоден.

«Это один из лучших игроков, которых я видел в жизни», – признавался Пеп Гваридиола. Даже без множества голов гениальность Бернарду очевидна, хотя партнеры обращаются с ним совсем не как с гением.

С первых сезонов в «Сити» одноклубники португальца в шутку издеваются над ним самыми разными способами: волокут по полю, закидывают яйцами или просто вешают ботинок до места, где Силва не достанет.