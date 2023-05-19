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Мы нашли абсолютно точно лучший мем европейского сезона, но болельщикам «Ливерпуля» лучше этого не видеть😅😅😅

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Вход только тем, кто не лишен самоиронии!

В прошлом году Юрген Клопп после обидного проигрыша «Реалу» в финале ЛЧ был уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

Тогда после матча Юрген заявил: «У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» вскоре после финального свистка.

Итог - в финале сыграет главный антагонист Клоппа последних лет - Пеп Гвардиола, чей «Сити» сейчас намного ближе к треблу, чем «Ливерпуль», говоривший о нем весь прошлый сезон.

Итак, вот он:

14 комментариев

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Lord Baium
Мем забавный и почему болельщикам Ливерпуля не видеть лучше? Обидам ипаным только, но они всегда найдут повод для обиды :)

А насчет требла есть нюансы: 1) Ливерпуль шел на квадрупл, но мы реально получили залупл по итогу; 2) Кто говорил? Это СМИ расфорсили этот квадрупл и глорики. Рядовые болельщики понимают, что счастье любит тишину. Лучше лишний раз не накаркать, чтобы потом не сесть в лужу, как Салах со своим "мщением" например.
+48
-9
+39
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Liverpool_YNWA
Ответ Гоша Адамов
Сити ближе, потому что ему осталось победить один хромой Челси в апл, и не самые сильные МЮ и Интер. Ливерпуль же отставал от сити на очко, а в финале у него был сильный реал
Ну, с такой стороны, да. Но Ливерпуль боролся за квадрупл, а не за требл и у него уже было два трофея в кармане
А во вторых, не тако уж сильный был Реал, Ливерпуль возил их весь матч играя при этом на 70% своих возможностей(из за накопленной усталости)что было видно, а Реал тупо отскочил с одним единственным ударом
+30
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+30
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Гоша Адамов
Ответ Liverpool_YNWA
С самоиронией все нормально, но вот высказывание, что Сити ближе к треблу, чем Ливерпуль, который "говорил" о нем весь прошлый сезон... смешно ))
Сити ближе, потому что ему осталось победить один хромой Челси в апл, и не самые сильные МЮ и Интер. Ливерпуль же отставал от сити на очко, а в финале у него был сильный реал
+21
-2
+19
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Liverpool_YNWA
Ну, с такой стороны, да. Но Ливерпуль боролся за квадрупл, а не за требл и у него уже было два трофея в кармане А во вторых, не тако уж сильный был Реал, Ливерпуль возил их весь матч играя при этом на 70% своих возможностей(из за накопленной усталости)что было видно, а Реал тупо отскочил с одним единственным ударом
но я бы САМОЕ интересное заметил бы :) "Ливерпуль гворил" :) да кто угодно трепался о квадрупле, ТОЛЬКО не Ливерпуль
+4
0
+4
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dpv
Годно
+4
-1
+3
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Матвей Бондарев
Никто из болельщиков не твердил о требле или квадрупле Ливерпуля. Была надежда, но кто кричал об этом, те вкрай свихнулась.
+2
0
+2
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1skandeR
Напишите, где нужно смеяться?
+5
-4
+1
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Liverpool_YNWA
С самоиронией все нормально, но вот высказывание, что Сити ближе к треблу, чем Ливерпуль, который "говорил" о нем весь прошлый сезон... смешно ))
+8
-7
+1
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Ненавидящий2.0
Ответ Vitalijus Bilevicius
но я бы САМОЕ интересное заметил бы :) "Ливерпуль гворил" :) да кто угодно трепался о квадрупле, ТОЛЬКО не Ливерпуль
Почти точно такой же комментарий хотел оставить, но вижу, что уже не надо. Любят же переврать
+1
0
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kotopandych
Ответ Lord Baium
Мем забавный и почему болельщикам Ливерпуля не видеть лучше? Обидам ипаным только, но они всегда найдут повод для обиды :) А насчет требла есть нюансы: 1) Ливерпуль шел на квадрупл, но мы реально получили залупл по итогу; 2) Кто говорил? Это СМИ расфорсили этот квадрупл и глорики. Рядовые болельщики понимают, что счастье любит тишину. Лучше лишний раз не накаркать, чтобы потом не сесть в лужу, как Салах со своим "мщением" например.
Ну слушай, когда Салах про мщение говорил как-то лучше получалось :D
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Тимур Жалолдинов
Ну Ливерпуль в прошлым году сократил 13 или 15 очковой отрыв до одного очка, как в этом сезоне, только с разницей на попадание в топ 4 ку
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reppandik
это троллинг с "разговорами про квадрупл весь сезон" ну абсолютно не по делу. во-первых, не весь сезон, а только тогда, когда для этого появились основания. во-вторых, разве кто-то может утверждать, что разговоры эти были несостоятельными? в сезоне сыграно было под 60 матчей. и до самых последних двух сохранялась абсолютно реальная возможность на этот самый квадрупл. и говорили о нем не только и не столько в ливерпуле, а вообще везде, потому что такое не каждый год случается.
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