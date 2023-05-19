14 комментариев

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В прошлом году Юрген Клопп после обидного проигрыша «Реалу» в финале ЛЧ был уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

Тогда после матча Юрген заявил: «У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» вскоре после финального свистка.

Итог - в финале сыграет главный антагонист Клоппа последних лет - Пеп Гвардиола, чей «Сити» сейчас намного ближе к треблу, чем «Ливерпуль», говоривший о нем весь прошлый сезон.

Итак, вот он: