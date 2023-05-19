14 комментариев

Мы нашли абсолютно точно лучший мем европейского сезона, но болельщикам «Ливерпуля» лучше этого не видеть😅😅😅
Вход только тем, кто не лишен самоиронии!
В прошлом году Юрген Клопп после обидного проигрыша «Реалу» в финале ЛЧ был уверен, что «Ливерпуль» сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.
Тогда после матча Юрген заявил: «У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.
Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – заявил тренер «Ливерпуля» вскоре после финального свистка.
Итог - в финале сыграет главный антагонист Клоппа последних лет - Пеп Гвардиола, чей «Сити» сейчас намного ближе к треблу, чем «Ливерпуль», говоривший о нем весь прошлый сезон.
Итак, вот он:
А насчет требла есть нюансы: 1) Ливерпуль шел на квадрупл, но мы реально получили залупл по итогу; 2) Кто говорил? Это СМИ расфорсили этот квадрупл и глорики. Рядовые болельщики понимают, что счастье любит тишину. Лучше лишний раз не накаркать, чтобы потом не сесть в лужу, как Салах со своим "мщением" например.
А во вторых, не тако уж сильный был Реал, Ливерпуль возил их весь матч играя при этом на 70% своих возможностей(из за накопленной усталости)что было видно, а Реал тупо отскочил с одним единственным ударом