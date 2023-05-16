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«Если «Ньюкасл» или «Юнайтед» «поскользнутся», мы должны быть готовы». Клопп оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов

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Клопп оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Клопп оценивает четыре лучших шанса «Ливерпуля»: «Если «Ньюкасл» или «Юнайтед» проиграют, мы должны быть там».

«Ливерпуль» вплотную приблизились к «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед» - «красные» отстают от обеих команд всего на одно очко. Тем не менее, у «сорок» и «красных дьяволов» есть по матчу в запасе, что дает им дополнительное преимущество в гонке за четверку лучших.

«Я думаю, что они предпочли бы, чтобы мы проиграли сегодня вечером. Я бы на их месте точно этого хотел», — сказал Юрген Клопп Sky после победы над «Лестером».

«Не думаю, что это вероятно, но, если они «поскользнутся», мы должны быть готовы. «Поскользнутся» ли они? Я не знаю. Выиграем ли мы обе игры? Я не знаю».

Впереди у нас две трудные игры. «Вилла» борется за Европу. Унаи делает колоссальную работу в «Астон Вилле». Мы должны быть уверены, что готовы.

Это все, что мы можем сделать. Я не думаю, что финишировать в четверке лучших реально, когда вижу, как играют «Ньюкасл» и «Юнайтед» - они показывают качественный футбол. Будет очень обидно, если они «поскользнуться», а мы не воспользуемся этим шансом. Так что мы должны делать свою работу.

2 комментария

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Lord Baium
Я влюбился в Ливерпуль со "Стамбульского чуда" и мне всегда нравилось, что это команда–драма, команда-камбек.
Однако, последние годы меня уже раздражает одинаковый сценарий: 3 сезона ждали осечки Сити в последних турах, два года назад ждали осечки Лестера и Челси в последнем туре.
Ливерпуль из года в год оставляет концовку на волю соперников :(
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KH Y7
Ответ Lord Baium
Я влюбился в Ливерпуль со "Стамбульского чуда" и мне всегда нравилось, что это команда–драма, команда-камбек. Однако, последние годы меня уже раздражает одинаковый сценарий: 3 сезона ждали осечки Сити в последних турах, два года назад ждали осечки Лестера и Челси в последнем туре. Ливерпуль из года в год оставляет концовку на волю соперников :(
Не забудь про МЮ они это чаще делают!
0
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