Клопп оценил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» вплотную приблизились к «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед» - «красные» отстают от обеих команд всего на одно очко. Тем не менее, у «сорок» и «красных дьяволов» есть по матчу в запасе, что дает им дополнительное преимущество в гонке за четверку лучших.

«Я думаю, что они предпочли бы, чтобы мы проиграли сегодня вечером. Я бы на их месте точно этого хотел», — сказал Юрген Клопп Sky после победы над «Лестером».

«Не думаю, что это вероятно, но, если они «поскользнутся», мы должны быть готовы. «Поскользнутся» ли они? Я не знаю. Выиграем ли мы обе игры? Я не знаю».

Впереди у нас две трудные игры. «Вилла» борется за Европу. Унаи делает колоссальную работу в «Астон Вилле». Мы должны быть уверены, что готовы.

Это все, что мы можем сделать. Я не думаю, что финишировать в четверке лучших реально, когда вижу, как играют «Ньюкасл» и «Юнайтед» - они показывают качественный футбол. Будет очень обидно, если они «поскользнуться», а мы не воспользуемся этим шансом. Так что мы должны делать свою работу.