Что с внешним видом, Гари?

Перед записью совместной программы Monday Night Football Гари Невилл удивил Джейми Каррагера, нарушив перед игрой «Ливерпуля» и «Лестера» 11-летнюю традицию.

Постоянное студийное противостояние Гари и Карры уже вошло в историю. Во время игровой карьеры они также были ярыми соперниками, но сейчас они сочетают дружеское подшучивание с подначиванием друг друга как на Sky Sports, так и в соцсетях.

Сегодня легенда «Юнайтед» нарвалась на очередную порцию критики от коллеги. При входе на съемочную площадку 48-летний эксперт объяснил, что сегодня он нарушил свою традицию всегда надевать на шоу костюм и галстук.

Невилл предсказал, что его внешний вид точно вызовет критику со стороны легенды «Ливерпуля», и угадал. Гари был в пиджаке, но под ним была не рубашка, а футболка, вместо туфель он надел кроссовки. Каррагер сразу считал изменение в соведущем и оценил это неодобрительно.