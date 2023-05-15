Характеристика, которая зашла слишком далеко.

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» случился спорный эпизод: Лаутаро Мартинес оказался на газоне, а судья отменил пенальти после вмешательства VAR. В студии CBS Sports во время обсуждения этого момента Джейми Каррагер назвал клоунами тех, кто считает, что здесь был пенальти.

Среди таких людей оказалась легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. И если насчет него Карра решил выкрутиться, то в конце добавил: «Я рад назвать Рио Фердинанда клоуном!» Все дело в том, что бывший защитник «Юнайтед» вместе со Стивом Макманаманом комментировал этот матч и также посчитал, что должен был быть одиннадцатиметровый.

Сегодня в своем подкасте Five Рио Фердинанд поделился своим недоумением по поводу случившегося: «Каждый раз, когда я его вижу [Каррагера], я его обнимаю. Не понимаю, почему он так враждебен. Мы видимся, все нормально. Когда мы играли за Англию, он носил мои бутсы и все такое. Всегда проявлял ко мне любовь. Когда увидишь меня снова, мне нужно будет просто заново проверить эту нашу энергию!»

Каррагер ответил на обращение Рио, запостив известный мем с пианистом Ричардом Кизом: «Это был просто стеб».

Кажется, что никакого напряжение между двумя легендами на самом деле нет.