In English, please
Блог

«Когда мы видимся, все нормально». Фердинанд в недоумении, почему Каррагер назвал его клоуном

Клубы Клубы
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Футбол Футбол

Характеристика, которая зашла слишком далеко.

Во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» случился спорный эпизод: Лаутаро Мартинес оказался на газоне, а судья отменил пенальти после вмешательства VAR. В студии CBS Sports во время обсуждения этого момента Джейми Каррагер назвал клоунами тех, кто считает, что здесь был пенальти.

Среди таких людей оказалась легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. И если насчет него Карра решил выкрутиться, то в конце добавил: «Я рад назвать Рио Фердинанда клоуном!» Все дело в том, что бывший защитник «Юнайтед» вместе со Стивом Макманаманом комментировал этот матч и также посчитал, что должен был быть одиннадцатиметровый.

Сегодня в своем подкасте Five Рио Фердинанд поделился своим недоумением по поводу случившегося: «Каждый раз, когда я его вижу [Каррагера], я его обнимаю. Не понимаю, почему он так враждебен. Мы видимся, все нормально. Когда мы играли за Англию, он носил мои бутсы и все такое. Всегда проявлял ко мне любовь. Когда увидишь меня снова, мне нужно будет просто заново проверить эту нашу энергию!»

Каррагер ответил на обращение Рио, запостив известный мем с пианистом Ричардом Кизом: «Это был просто стеб».

Кажется, что никакого напряжение между двумя легендами на самом деле нет.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anti4ex
Когда мы играли за Англию, он носил мои бутсы и стирал мои гетры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий