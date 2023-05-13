Бывший сосед Эрлинга Холанда по комнате раскрыл некоторые секреты норвежского форварда.

Холанд, как известно, старается держаться подальше от общественного внимания и редко мелькает в заголовках прессы, если речь идет не о футболе.

Сформировать картину жизни нападающего «Сити» помог Магнус Лундаль, который делил с ним комнату, когда выступал за сборную Норвегии до 15 лет в 2015 году.

«Он смотрел «Ханну Монтану» и совершенно этого не стеснялся. Эрлинг от души смеялся над ней.

Эрлинг - восхитительный человек, и жить с ним было невероятно весело», - сказал Лундаль.

«Ханна Монтана» - окей. Дальше.

Помните кадры, где очень похоже, будто бы Холанд испортил воздух возле полузащитника «Баварии» Леона Горецки? Просто вспомним.

Защитник «Брентфорда» Бен Ми сказал, что Холанд часто толкается.

«Он сильный парень, и у нас был небольшой контакт.

Маленькие толчки происходили постоянно. Больше от него, если быть честным, но я не против этого, мне это очень нравится», - сказал Ми.

Холанд также любит поиграть в видеоигры, хотя ему довольно стыдно говорить об этом.

«Я не могу сказать, это слишком неловко», - сказал норвежец, когда его попросили назвать любимую игру. Кто-нибудь знает, есть ли симулятор «Ханны Монтаны»?

Про диету Холанда знают все: лазанья отца, сердце, печень, морковь, молоко, 6000 калорий в день.

По словам Сэма Ли из The Athletic, в то время как партнеры по команде ходят по клубам, Холанд ест по ночам пасту.