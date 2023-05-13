🤪🤪🤪 Что мы знаем об Эрлинге Холанде: толкается, пукает, обожает «Ханну Монтану», днем питается лазаньей и печенью, а по ночам ест пасту. Все самое важное здесь
Бывший сосед Эрлинга Холанда по комнате раскрыл некоторые секреты норвежского форварда.
Холанд, как известно, старается держаться подальше от общественного внимания и редко мелькает в заголовках прессы, если речь идет не о футболе.
Сформировать картину жизни нападающего «Сити» помог Магнус Лундаль, который делил с ним комнату, когда выступал за сборную Норвегии до 15 лет в 2015 году.
«Он смотрел «Ханну Монтану» и совершенно этого не стеснялся. Эрлинг от души смеялся над ней.
Эрлинг - восхитительный человек, и жить с ним было невероятно весело», - сказал Лундаль.
«Ханна Монтана» - окей. Дальше.
Помните кадры, где очень похоже, будто бы Холанд испортил воздух возле полузащитника «Баварии» Леона Горецки? Просто вспомним.
Защитник «Брентфорда» Бен Ми сказал, что Холанд часто толкается.
«Он сильный парень, и у нас был небольшой контакт.
Маленькие толчки происходили постоянно. Больше от него, если быть честным, но я не против этого, мне это очень нравится», - сказал Ми.
Холанд также любит поиграть в видеоигры, хотя ему довольно стыдно говорить об этом.
«Я не могу сказать, это слишком неловко», - сказал норвежец, когда его попросили назвать любимую игру. Кто-нибудь знает, есть ли симулятор «Ханны Монтаны»?
Про диету Холанда знают все: лазанья отца, сердце, печень, морковь, молоко, 6000 калорий в день.
По словам Сэма Ли из The Athletic, в то время как партнеры по команде ходят по клубам, Холанд ест по ночам пасту.
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