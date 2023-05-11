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Болельщики «Арсенала» потребовали продать лучшего защитника команды: все из-за плаката в его в тренажерном зале🤦‍♂🤦‍♂

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Вильям Салиба может больше не сыграть за «Арсенал» в этом сезоне.

Arsenal fans notice 'cringey' poster in William Saliba's home gym, they want him 'sold'

По сведениям Daily Mail, у защитника выявлены серьезные «структурные повреждения» в нижней части спины, из-за которых он испытывает болевые ощущения и которые также влияют на состояние одного из позвоночных дисков.

Француз получил травму в матче Лиги Европы против «Спортинга» и с тех пор на поле не появлялся. Чтобы поддерживать форму, Салиба организовал прямо у себя дома «качалку», фотографии которой очень не понравились некоторым фанатам «канониров».

И дело не изображении Майкла Джордана, а в плакате известного сериала «Острые козырьки» - все дело в том, что герои сериала родом из Бирмингема, что в Лондоне, мягко скажем, не приветствуется.

Изображение: спортпротехком

В итоге в комментариях некоторые действительно потребовали скорейшей продажи француза, которые не разделяет «лондонские ценности».

22-летний футболист провел в АПЛ 27 матчей и забил 2 гола.

5 комментариев

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Heisenberg
Как можно из такой чепухи сделать целую новость?
+20
0
+20
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maxwad27
Т.е. из-за нескольких неадекватных комментов под какой-то фоткой автор даёт перед "новостью" аннотацию, что Салиба может больше не сыграть за Арсенал? Алексей Фёдоров, что у тебя в голове?
+13
0
+13
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Пацанчик реальный
Ответ Heisenberg
Как можно из такой чепухи сделать целую новость?
Нынешний век,три-четыре дурочка написало это ему в комментариях и сми уже раздувает новость!
+6
0
+6
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jem777
Конечно продавать. Еще и за 15 млн в какой нить МС.))
0
0
0
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Виьалий
Какая прелесть, ничего желтее не видал!
0
0
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