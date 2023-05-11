Болельщики «Арсенала» потребовали продать лучшего защитника команды: все из-за плаката в его в тренажерном зале🤦♂🤦♂
Вильям Салиба может больше не сыграть за «Арсенал» в этом сезоне.
По сведениям Daily Mail, у защитника выявлены серьезные «структурные повреждения» в нижней части спины, из-за которых он испытывает болевые ощущения и которые также влияют на состояние одного из позвоночных дисков.
Француз получил травму в матче Лиги Европы против «Спортинга» и с тех пор на поле не появлялся. Чтобы поддерживать форму, Салиба организовал прямо у себя дома «качалку», фотографии которой очень не понравились некоторым фанатам «канониров».
И дело не изображении Майкла Джордана, а в плакате известного сериала «Острые козырьки» - все дело в том, что герои сериала родом из Бирмингема, что в Лондоне, мягко скажем, не приветствуется.
В итоге в комментариях некоторые действительно потребовали скорейшей продажи француза, которые не разделяет «лондонские ценности».
22-летний футболист провел в АПЛ 27 матчей и забил 2 гола.
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