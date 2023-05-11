Вильям Салиба может больше не сыграть за «Арсенал» в этом сезоне.

По сведениям Daily Mail, у защитника выявлены серьезные «структурные повреждения» в нижней части спины, из-за которых он испытывает болевые ощущения и которые также влияют на состояние одного из позвоночных дисков.

Француз получил травму в матче Лиги Европы против «Спортинга» и с тех пор на поле не появлялся. Чтобы поддерживать форму, Салиба организовал прямо у себя дома «качалку», фотографии которой очень не понравились некоторым фанатам «канониров».

И дело не изображении Майкла Джордана, а в плакате известного сериала «Острые козырьки» - все дело в том, что герои сериала родом из Бирмингема, что в Лондоне, мягко скажем, не приветствуется.

В итоге в комментариях некоторые действительно потребовали скорейшей продажи француза, которые не разделяет «лондонские ценности».

22-летний футболист провел в АПЛ 27 матчей и забил 2 гола.