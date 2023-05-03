В мачте против «Вест Хэма» Холанд побил рекорд по голам за сезон в АПЛ. За 33 матча Эрлинг записал на свой счет 35 мячей.

С этим достижением норвежца поздравил его друг и одноклубник – Джек Грилиш:

«Что я тебе говорил? Что за парень! Невероятное достижение, брат! Снова отличная победа в исполнении команды. Продолжим в субботу».

Парни, действительно, отлично ладят и за пределами поля. Джек и Эрлинг много раз говорили о своей дружбе в интервью. На тесные отношения игроков намекают и их совместные шутки, от которых иногда «страдают» другие футболисты «Сити».

При этом у парней совершенно разный образ жизни! В одном из интервью об этом рассказал Грилиш:

«Все люди разные, не так ли? Посмотрите на Эрлинга. Он самый профессиональный человек из всех, кого я встречал. Его мышление уникально. Он делает все! Восстановление. Спортзал. Десять часов процедур в день. Ледяные ванны. Диета. Вот почему он такой, какой он есть. Но, клянусь, я просто не смог бы так!

У нас с ним отличная дружба, но после матча он иногда тыкает в меня пальцем и говорит: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». А я просто говорю ему заткнуться и вернуться в свою ванну со льдом. Но это мы! Два разных человека идут к успеху по-своему.

Я не так успешен, как он. В этом сезоне Эрлинг забил больше голов, чем я за всю свою карьеру! Но если бы он делал то, что иногда делаю я, он бы сказал: «Черт возьми, я сегодня чувствую себя ужасно». Я иногда даю себе отдохнуть. Эрлинг идет домой, сидит со своей семьей и заказывает что-нибудь из еды на вынос. Иногда я тоже так делаю, мне это нравится. Но порой я даю себе волю. Я люблю время от времени выпить и погулять с друзьями. И это совершенно нормально».

Говоря откровенно, с Холандом вообще мало кто может сравниться. В этом сезоне норвежец забил 51 гол во всех соревнованиях, проведя 45 матчей за «Сити».

Настоящая машина.