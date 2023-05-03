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Грилиш забавно сравнил образ жизни Холанда со своим. Получились две противоположные картины

Джек Грилиш Джек Грилиш
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В мачте против «Вест Хэма» Холанд побил рекорд по голам за сезон в АПЛ. За 33 матча Эрлинг записал на свой счет 35 мячей.

С этим достижением норвежца поздравил его друг и одноклубник – Джек Грилиш:

«Что я тебе говорил? Что за парень! Невероятное достижение, брат! Снова отличная победа в исполнении команды. Продолжим в субботу».

Парни, действительно, отлично ладят и за пределами поля. Джек и Эрлинг много раз говорили о своей дружбе в интервью. На тесные отношения игроков намекают и их совместные шутки, от которых иногда «страдают» другие футболисты «Сити».

При этом у парней совершенно разный образ жизни! В одном из интервью об этом рассказал Грилиш:

«Все люди разные, не так ли? Посмотрите на Эрлинга. Он самый профессиональный человек из всех, кого я встречал. Его мышление уникально. Он делает все! Восстановление. Спортзал. Десять часов процедур в день. Ледяные ванны. Диета. Вот почему он такой, какой он есть. Но, клянусь, я просто не смог бы так!

У нас с ним отличная дружба, но после матча он иногда тыкает в меня пальцем и говорит: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». А я просто говорю ему заткнуться и вернуться в свою ванну со льдом. Но это мы! Два разных человека идут к успеху по-своему.

Я не так успешен, как он. В этом сезоне Эрлинг забил больше голов, чем я за всю свою карьеру! Но если бы он делал то, что иногда делаю я, он бы сказал: «Черт возьми, я сегодня чувствую себя ужасно». Я иногда даю себе отдохнуть. Эрлинг идет домой, сидит со своей семьей и заказывает что-нибудь из еды на вынос. Иногда я тоже так делаю, мне это нравится. Но порой я даю себе волю. Я люблю время от времени выпить и погулять с друзьями. И это совершенно нормально».

Говоря откровенно, с Холандом вообще мало кто может сравниться. В этом сезоне норвежец забил 51 гол во всех соревнованиях, проведя 45 матчей за «Сити».

Настоящая машина.

6 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ добрый коля
представляю холланд через 15 лет загорелый и ботоксный как сейчас роналду . с самой большой зарплатой ... идет к успеху что тут скажешь )
холланд любит физический труд и работу в деревне. врядле он будет страдать хернёй как Рон. у того бедное детство сказалось. поэтому он на своей внешности зациклился.
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Никанор Еселев
Типичные два друга. Инь-Ян
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timerassl
«Идут к успеху по разному»
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moldfan
Надеюсь Эрлинг протащит свое отношение и образ жизни до конца карьеры. Для его стиля игры и габаритов, еще значительно важнее хорошо восстанавливаться и поддерживать организм в состоянии быстро восстанавливаться и поддерживать нагрузки. Иначе будут много травм.

То что двух метровый, тяжелый, плечистый гигант может так стартовать, так бежать и двигаться. Сохраняя резкость. Это совершенно не тривиально. Это огромные нагрузки на его организм, на каждый сустав, на всю сердечно сосудистую систему. При этом он хорошо координирован и эти качества, тоже не в коем случае нельзя терять. Помню когда КриРо забил 700 гол, поспорил в комментариях, что Холланд достигнет этой цифры. Так вот основная сложность не в том, чтобы быть настолько же хорошим или столько же забивать или еще чего. У Эрлинга уже намного более результативный старт... он сразу стал нападающим, очень удачно выбирает клубы...

Основная сложность, это то что КриРо (и кстати Месси) умудрились 17-18 лет держать этот уровень и практический не ломались по настоящему на долго. Это было бы не возможно, если бы они вели образ жизни условного Грилиша. По этому если его амбиции вот там... высоко... а он оставляет такое впечатление. То для него критический важно, сохранять это отношение и не поддаваться соблазму.

Когда он закончит, он все еще будет в хорошем возрасте. Сможет нагуляться еще будь здоров.
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