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Грилиш выложил видео из раздевалки «Сити». Внимательные болельщики заметили одну интересную деталь интерьера

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Легко предположить, кто его туда разместил.

Хавбек «Сити» Джек Грилиш выложил в социальную сеть BeReal видео из процедурной комнаты базы «Сити». На стене болельщики заметили интересный плакат.

На плакате нарисован главный трофей Лиги чемпионов и подпись к нему − «Наша цель». Побороться за цель нужно будет сперва с «Мадридом», а затем с победителем пары «Милан» − «Интер». Пока в истории «Сити» не было побед в Лиге чемпионов, а Гвардиола побеждал в этом турнире вместе с «Барселоной».

«Горожане» до сих пор продолжают борьбу на три фронта: за титул чемпиона АПЛ, за Кубок Англии и за Лигу чемпионов.

Один из фанатов в комментариях пошутил, что если «Сити» не возьмет ЛЧ в этом сезоне, то плакат будет мусолить глаза игрокам еще долгие годы. Очевидно, что Пеп одержим этим турниром, но получится ли выиграть его − узнаем уже довольно скоро.

2 комментария

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Денис Исаков
А справа же АПЛ, верно? Рискну предположить, что на стене изображены все возможные для Сити трофеи. Эдакая мотивация на победе везде, где только можно
+4
0
+4
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Rojo Crio
Ответ Денис Исаков
А справа же АПЛ, верно? Рискну предположить, что на стене изображены все возможные для Сити трофеи. Эдакая мотивация на победе везде, где только можно
Наверно слева ещё и кубок Англии.
0
0
0
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