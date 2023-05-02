Легко предположить, кто его туда разместил.

Хавбек «Сити» Джек Грилиш выложил в социальную сеть BeReal видео из процедурной комнаты базы «Сити». На стене болельщики заметили интересный плакат.

На плакате нарисован главный трофей Лиги чемпионов и подпись к нему − «Наша цель». Побороться за цель нужно будет сперва с «Мадридом», а затем с победителем пары «Милан» − «Интер». Пока в истории «Сити» не было побед в Лиге чемпионов, а Гвардиола побеждал в этом турнире вместе с «Барселоной».

«Горожане» до сих пор продолжают борьбу на три фронта: за титул чемпиона АПЛ, за Кубок Англии и за Лигу чемпионов.

Один из фанатов в комментариях пошутил, что если «Сити» не возьмет ЛЧ в этом сезоне, то плакат будет мусолить глаза игрокам еще долгие годы. Очевидно, что Пеп одержим этим турниром, но получится ли выиграть его − узнаем уже довольно скоро.