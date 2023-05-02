Зато честно.

«Честно говоря, я немного сочувствую «Челси», потому что их дела идут не очень хорошо. Но, с другой стороны, также мне приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, мол, это сработает.

Нужно построить команду. И именно этот фактор недооценили ребята, поставив перед тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, нельзя тренироваться на двух полях. Нужно создать отношения, командный дух. Мне нравится такой путь.

Нужно приводить правильных игроков и строить команду».