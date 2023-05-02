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Клопп о ситуации в «Челси»: «Я немного сочувствую им, но также мне приятно видеть, что с ними происходит»

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Зато честно.

«Честно говоря, я немного сочувствую «Челси», потому что их дела идут не очень хорошо. Но, с другой стороны, также мне приятно видеть, что нельзя просто собрать вместе лучших игроков и думать, мол, это сработает.

Нужно построить команду. И именно этот фактор недооценили ребята, поставив перед тренерами почти невыполнимую задачу. У вас не может быть двух раздевалок, нельзя тренироваться на двух полях. Нужно создать отношения, командный дух. Мне нравится такой путь.

Нужно приводить правильных игроков и строить команду».

3 комментария

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Алекс Петрович
Создаввть команду всегда дело хлопотное. Что касаемо неумелого руководства Боули, то видно сразу, что он не жалеет не сил, не средств для достижения свей цели, Боули сложно обвинить в плохом управлении, человек делает все что можно, просто нужно найти тренера который будет соответствовать уровню Челси и подошел бы команде. Болельщики со стажем помнят, как создавался клуб были взлеты и подения, но тем приятней будет подъем, когда мы увидим борьбу новой команды за чемпионство, лигу чемпионов, кубки.
Надежда в нас живет пока, пока мы живы сами!
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