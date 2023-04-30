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Российскую модель Playboy попросили прикрыться охранники «Стэмфорд Бридж» – слишком откровенно поддерживала «Челси»

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Российская модель Playboy Мария Лиман посетила домашний матч «Челси» с «Брентфордом» (0:2).

Мария прославилась откровенными образами, и в очередном походе на футбол менять привычный лук не стала – Лиман появилась на стадионе в глубоком декольте. Фанаты оценили, но секьюрити попросили быть скромнее.

Ростовчанка Мария Лиман восхитила фанатов «Челси» пышным бюстом » DonDay - новости Ростова-на-Дону. Происшествия, события, новости бизнеса, политики, культуры и спорта.

Охранники попросили девушку прикрыться, и у Марии это вызвало то ли удивление, то ли разочарование:

«Мы поддерживали «Челси» как могли. Но после этой фотографии охрана стадиона попросила меня застегнуть куртку».

Мария долго не появлялась на «Стэмфорд Бридж» – с тех пор, как ее дважды ограбили около стадиона.

«Я прижимала телефон очень близко к себе и держала его обеими руками. Но его опять украли! Снова! Они украли мой телефон, только на этот раз мужчина был на велосипеде, в черном шлеме и черной одежде», – делилась Лиман ужасными воспоминаниями.

8 комментариев

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Макс Крыл
Надеюсь, охранники попросили прикрыть эмблему зенита с последнего фото. Согласен, такой срам показывать нельзя.
+25
-5
+20
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bet1972
На данный момент она выглядит сильно лучше Челси
+16
-2
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Yri Yrov
злоупотребление своими природными данными должно быть преступлением против человечности
+4
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R_RB
что писало этот текст? какая безнадежно устаревшая (де)генеративная модель? Возможно, это прах ПРОМПТ-а восстал из ада?
+1
0
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Hong Kil
Заголовок в the Sun: "Русские используют тело, как оружие!"
+1
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waleri
Хорошо что только ограбили, а не вы...Хотя, это еще вопрос, что для нее было бы приоритетнее.
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