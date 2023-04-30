8 комментариев

Российская модель Playboy Мария Лиман посетила домашний матч «Челси» с «Брентфордом» (0:2).

Мария прославилась откровенными образами, и в очередном походе на футбол менять привычный лук не стала – Лиман появилась на стадионе в глубоком декольте. Фанаты оценили, но секьюрити попросили быть скромнее.

Охранники попросили девушку прикрыться, и у Марии это вызвало то ли удивление, то ли разочарование:

«Мы поддерживали «Челси» как могли. Но после этой фотографии охрана стадиона попросила меня застегнуть куртку».

Мария долго не появлялась на «Стэмфорд Бридж» – с тех пор, как ее дважды ограбили около стадиона.

«Я прижимала телефон очень близко к себе и держала его обеими руками. Но его опять украли! Снова! Они украли мой телефон, только на этот раз мужчина был на велосипеде, в черном шлеме и черной одежде», – делилась Лиман ужасными воспоминаниями.