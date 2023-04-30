Маркус Рэшфорд помог футболистке сборной Швейцарии и «Астон Виллы», огородив ее от лишнего внимания в ночном клубе.

Алиша Леман – одна из самых популярных футболисток в мире. На ее соцсети подписаны 13 миллионов человек, поэтому неудивительно, что в ночном клубе возле нее собралось много парней.

Рэшфорд попросил персонал отвести ее в VIP-зал, чтобы обеспечить безопасность.

Chinawhite Manchester сообщает: «Маркус убрал со стола и пригласил ее и ее друзей присоединиться к его компании. Они встретились впервые, но он знал об Алише».

Общение ограничилось несколькими фразами и благодарностью со стороны Леман, после чего они продолжили веселиться со своими друзьями.