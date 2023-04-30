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Игрок «МЮ» спас одну из самых привлекательных футболисток от толпы парней в ночном клубе

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд помог футболистке сборной Швейцарии и «Астон Виллы», огородив ее от лишнего внимания в ночном клубе.

Алиша Леман – одна из самых популярных футболисток в мире. На ее соцсети подписаны 13 миллионов человек, поэтому неудивительно, что в ночном клубе возле нее собралось много парней.

I'm a proper footballer' - Alisha Lehmann has more Instagram followers than Roger Federer, Tommy Fury and Jack Grealish but explains priorities are on the pitch
Tennis Player Shoots His Shot With Swiss Soccer's Alisha Lehmann After She Grabs A Racket & Hits The Court – OutKick

Рэшфорд попросил персонал отвести ее в VIP-зал, чтобы обеспечить безопасность.

Chinawhite Manchester сообщает: «Маркус убрал со стола и пригласил ее и ее друзей присоединиться к его компании. Они встретились впервые, но он знал об Алише».

Общение ограничилось несколькими фразами и благодарностью со стороны Леман, после чего они продолжили веселиться со своими друзьями.

4 комментария

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Да, та самая летучая мышь
Сегодня матч с АВ, Решфорд хотел заранее потренироваться отодрать вилланов)
+7
-1
+6
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Hong Kil
Девушка пыталась вырваться обратно, туда, где ее ждало внимание и обожание, но Рэшфорд приказал охране не выпускать ее.
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zukarello
Вниманием она явно не обделена
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Alar Asus
Скрестить и воспитать типового футболиста))
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