12 комментариев

Никаких шансов на победу в АПЛ и Лигу чемпионов соответственно.

В 33 туре АПЛ в очном матче борьбы за чемпионство «Сити» без проблем разобрался с «Арсеналом» − 4:1. Этой победой команда Гвардиолы еще больше увеличила свои шансы на чемпионство в этом сезоне.

В другом матче тура «Юнайтед» со счетом 2:0 вел в игре против «Тоттенхэма». Однако после перерыва команда Мэйсона собралась и сравняла счет − 2:2.

«Ливерпуль» сделал все, чтобы не выключать себя из борьбы за четверку, тем более, что главный соперник потерял очки, и в драматичном матче с «Вест Хэмом» записал на свой счет победу − 2:1.

Суперкомпьютер проанализировал все результаты 33 тура и пришел к неутешительным для болельщиков «Арсенала» и «Ливерпуля» выводам: «Сити» станет чемпионом с вероятностью в 90%, а на то, что «Ливерпуль» будет в четверке он дает всего 14%. Для сравнения «Юнайтед», который как раз займет последнюю из квалификационных в ЛЧ позицию, вероятность попадания в этот еврокубок − 86%.

Самая большая борьба за право остаться в АПЛ. В «Саутгемптон» бездушная машина совсем не верит и отправляет его прямиком в чемпионшип уже сейчас. «Лидс» и «Лестер» готовы спастись, а попрощаемся мы с «Форест» и «Эвертоном».

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