12 комментариев

Суперкомпьютер пересчитал шансы на чемпионство и четверку лучших. Болельщикам «Арсенала» и «Ливерпуля» не понравится
Никаких шансов на победу в АПЛ и Лигу чемпионов соответственно.
В 33 туре АПЛ в очном матче борьбы за чемпионство «Сити» без проблем разобрался с «Арсеналом» − 4:1. Этой победой команда Гвардиолы еще больше увеличила свои шансы на чемпионство в этом сезоне.
В другом матче тура «Юнайтед» со счетом 2:0 вел в игре против «Тоттенхэма». Однако после перерыва команда Мэйсона собралась и сравняла счет − 2:2.
«Ливерпуль» сделал все, чтобы не выключать себя из борьбы за четверку, тем более, что главный соперник потерял очки, и в драматичном матче с «Вест Хэмом» записал на свой счет победу − 2:1.
Суперкомпьютер проанализировал все результаты 33 тура и пришел к неутешительным для болельщиков «Арсенала» и «Ливерпуля» выводам: «Сити» станет чемпионом с вероятностью в 90%, а на то, что «Ливерпуль» будет в четверке он дает всего 14%. Для сравнения «Юнайтед», который как раз займет последнюю из квалификационных в ЛЧ позицию, вероятность попадания в этот еврокубок − 86%.
Самая большая борьба за право остаться в АПЛ. В «Саутгемптон» бездушная машина совсем не верит и отправляет его прямиком в чемпионшип уже сейчас. «Лидс» и «Лестер» готовы спастись, а попрощаемся мы с «Форест» и «Эвертоном».
А вы согласны с такими прогнозами? Пишите в комментариях.
А дальше интрига с каждым туром нарастает.