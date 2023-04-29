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Суперкомпьютер пересчитал шансы на чемпионство и четверку лучших. Болельщикам «Арсенала» и «Ливерпуля» не понравится

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Никаких шансов на победу в АПЛ и Лигу чемпионов соответственно.

В 33 туре АПЛ в очном матче борьбы за чемпионство «Сити» без проблем разобрался с «Арсеналом» − 4:1. Этой победой команда Гвардиолы еще больше увеличила свои шансы на чемпионство в этом сезоне.

В другом матче тура «Юнайтед» со счетом 2:0 вел в игре против «Тоттенхэма». Однако после перерыва команда Мэйсона собралась и сравняла счет − 2:2.

«Ливерпуль» сделал все, чтобы не выключать себя из борьбы за четверку, тем более, что главный соперник потерял очки, и в драматичном матче с «Вест Хэмом» записал на свой счет победу − 2:1.

Суперкомпьютер проанализировал все результаты 33 тура и пришел к неутешительным для болельщиков «Арсенала» и «Ливерпуля» выводам: «Сити» станет чемпионом с вероятностью в 90%, а на то, что «Ливерпуль» будет в четверке он дает всего 14%. Для сравнения «Юнайтед», который как раз займет последнюю из квалификационных в ЛЧ позицию, вероятность попадания в этот еврокубок − 86%.

Самая большая борьба за право остаться в АПЛ. В «Саутгемптон» бездушная машина совсем не верит и отправляет его прямиком в чемпионшип уже сейчас. «Лидс» и «Лестер» готовы спастись, а попрощаемся мы с «Форест» и «Эвертоном».

А вы согласны с такими прогнозами? Пишите в комментариях.

12 комментариев

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Отец Абду
Это не супер компьютер, а супер переобувщик:)
+6
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+6
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Георгий Шиков
А суперкомп учитывает фактор харри магваера?
+4
0
+4
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Hella black
Первые две строчки без изменений ! Сити и Арсенал
А дальше интрига с каждым туром нарастает.
+3
0
+3
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Андрей Тишкович
Ахах быстренько переобулся))
+4
-2
+2
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Андрей Andrey
все это не правда, скажет Пеп))) Артета поплыл. Мю тоже уже плывет. ТТХ выпадает из топ. Ливерпуль заходит в топ 4 😀
+2
0
+2
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Тимур Жалолдинов
А что удивляться то? Все верно. Ливерпуль должен выиграть все матчи и если это произойдет, то не от них зависит попадания в топ 4 . У мю все в его руках
+1
0
+1
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Виьалий
Так и я могу, посмотрел табличку, расписание и все. Хорошо, что суперкомп не на зарплате, я бы обзавидовался))
+1
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lizarazu
Ответ Андрей Тишкович
Ахах быстренько переобулся))
Мне кажется уже 5-ый раз за сезон.
+1
0
+1
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kilcher
Если по мнению суперкомпьютера Астон Вилла не наберёт и 60 очков, то толку от него меньше, чем от робота-пылесоса.
0
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stradivari13
на лондон упадёт ядерная бомба и футбола там не будет в ближайшие 35 тысяч лет
0
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Artūras Grigas
Ответ lizarazu
Мне кажется уже 5-ый раз за сезон.
По мне так уже 8-ой раз.
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Artūras Grigas
Ответ Георгий Шиков
А суперкомп учитывает фактор харри магваера?
...и рикошеты норвежской губы.
0
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