Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал о «странном» ритуале, который он должен проводить каждый вечер перед сном, несмотря на то, что его жена Виктория «не ценит» этого.

В документальном сериале для Netflix, который, как сообщается, должен принести бывшему капитану сборной Англии 16 млн фунтов, Бекхэм поделился со зрителями информацией о своей личной жизни. Оказалось, что Дэвид любит убираться, когда все члены семьи в постелях.

По словам Бекхэма, одна из самых интересных его привычек — это следить за чистотой свечей и подсвечников перед сном.

«Я так хорошо их чищу, но не уверен, что моя жена это ценит, если честно», — говорит Бекхэм.

«Когда все ложатся, я обхожу и чищу свечи, проверяю, везде ли чисто в доме, выключаю свет. Я ненавижу спускаться по утрам и видеть чашки, тарелки, оставшиеся с вечера».

Бекхэм признал, что его ритуал чистки подсвечников немного «странный», но он исполняет его каждый раз после использования.

«Я обрезаю свечной воск, очищаю стекло. Я знаю, это странно».

В 2006 году Бекхэм говорил, что боролся с навязчивым поведением, но неизвестно, был ли ему поставлен диагноз обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Виктория рассказала о степени навязчивого поведения мужа на примере устройства хранения продуктов.

«У него потребность, чтобы все идеально подходило», — сказала она.

«Если вы откроете наш холодильник, то продукты будут разложены идеально и симметрично» .

«У нас три холодильника — в одном еда, в другом салаты и напитки в третьем. В напитках все симметрично. Если осталось три банки, то Дэвид выбросит одну, потому что должно быть четное число».