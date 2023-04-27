7 комментариев

После победы над «Арсеналом» (4:1) чемпионство «Сити» оценивают в 92% – хотя еще месяц назад —«Арсенал» был на 8 очков впереди. На весеннем отрезке команда Гвардиолы набрала пик формы – и за это Пеп благодарит «Ливерпуль».

«Я должен быть честен, нам повезло, что «Ливерпуль» подталкивал нас в предыдущие сезоны», – сказал Пеп в интервью BT Sport после победы над «Арсеналом». –«Выиграв [титул] со 100 очками, 98 очками, можно расслабиться и сказать: «Хорошо, этого достаточно», но мы осознали, что «Ливерпуль» давил на нас. Это сделало нас сильнее.

А в этом сезоне – «Арсенал». Они набрали 50 очков в первой половине [сезона], я не ожидал, что буду в таком положении».

«Ливерпуль» упорно боролся с «Сити» за чемпионский титул в трех из последних пяти сезонов, Клопп забрал один трофей, и два достались Пепу – оба с минимальным отрывом:

• сезон-2018/19: «Сити» – 100 очков, «Ливерпуль» – 99;

• сезон-2021/22: «Сити» – 93 очка, «Ливерпуль» – 92.