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«Я должен быть честен». Гвардиола внезапно благодарит «Ливерпуль» – за то, как сделал «Сити» сильнее

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Футбол Футбол

После победы над «Арсеналом» (4:1) чемпионство «Сити» оценивают в 92% – хотя еще месяц назад —«Арсенал» был на 8 очков впереди. На весеннем отрезке команда Гвардиолы набрала пик формы – и за это Пеп благодарит «Ливерпуль».

«Я должен быть честен, нам повезло, что «Ливерпуль» подталкивал нас в предыдущие сезоны», – сказал Пеп в интервью BT Sport после победы над «Арсеналом». –«Выиграв [титул] со 100 очками, 98 очками, можно расслабиться и сказать: «Хорошо, этого достаточно», но мы осознали, что «Ливерпуль» давил на нас. Это сделало нас сильнее.

А в этом сезоне – «Арсенал». Они набрали 50 очков в первой половине [сезона], я не ожидал, что буду в таком положении».

«Ливерпуль» упорно боролся с «Сити» за чемпионский титул в трех из последних пяти сезонов, Клопп забрал один трофей, и два достались Пепу – оба с минимальным отрывом:

• сезон-2018/19: «Сити» – 100 очков, «Ливерпуль» – 99;

• сезон-2021/22: «Сити» – 93 очка, «Ливерпуль» – 92.

7 комментариев

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masti Tu hastam
Клоп тоже хорош конечно...но характер слишком он мягкий с игроками.
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Lord Baium
Ответ masti Tu hastam
Клоп тоже хорош конечно...но характер слишком он мягкий с игроками.
Так там суть в руководстве. Спортдиры, которые не так давно ушли из Ливерпуля друг за другом, в интервью говорят о весьма неоднозначном взаимодействии и взаимопонимании с руководством.

Пеп может спокойно сажать на банку звезд или вовсе выставлять их на продажу, если идет что-то не так. Клоппу столько денег не дадут, если он будет применять такие же методы, вот и приходится ему каждый раз расхваливать полена в виде Кейта, Хендерсона, Гомеза и т.д. А то и Нуньезов с Диасами перестанут покупать. Я так думаю :)
+4
0
+4
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Unwar25
Что за глупость в конце? У Сити было 98, а у Ливерпуля 97. В 100-очковом сезоне Сити опередил всех на 15-20 очков
+1
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+1
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masti Tu hastam
Ответ Lord Baium
Так там суть в руководстве. Спортдиры, которые не так давно ушли из Ливерпуля друг за другом, в интервью говорят о весьма неоднозначном взаимодействии и взаимопонимании с руководством. Пеп может спокойно сажать на банку звезд или вовсе выставлять их на продажу, если идет что-то не так. Клоппу столько денег не дадут, если он будет применять такие же методы, вот и приходится ему каждый раз расхваливать полена в виде Кейта, Хендерсона, Гомеза и т.д. А то и Нуньезов с Диасами перестанут покупать. Я так думаю :)
Да есть такое ... значить такие клубы зачем тренировать.
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Lord Baium
Ответ masti Tu hastam
Да есть такое ... значить такие клубы зачем тренировать.
Да хз. Клуб классный с историей и фантастическими болельщиками. Очень похож по атмосфере на Дортмунд. Это дом Клоппа, но для ФСГ это просто денежный проект. Без Клоппа Ливерпуль бы не вышел из кризиса.
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masti Tu hastam
Ответ Lord Baium
Да хз. Клуб классный с историей и фантастическими болельщиками. Очень похож по атмосфере на Дортмунд. Это дом Клоппа, но для ФСГ это просто денежный проект. Без Клоппа Ливерпуль бы не вышел из кризиса.
Да возможно
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Elihio
Ответ Lord Baium
Так там суть в руководстве. Спортдиры, которые не так давно ушли из Ливерпуля друг за другом, в интервью говорят о весьма неоднозначном взаимодействии и взаимопонимании с руководством. Пеп может спокойно сажать на банку звезд или вовсе выставлять их на продажу, если идет что-то не так. Клоппу столько денег не дадут, если он будет применять такие же методы, вот и приходится ему каждый раз расхваливать полена в виде Кейта, Хендерсона, Гомеза и т.д. А то и Нуньезов с Диасами перестанут покупать. Я так думаю :)
Ладно у Дарвина щас проблемы (но в целом неплохо вписался), но чем Диаз не угодил? Топ трансфер, как по мне лучший за последнее время
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