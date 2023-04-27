«Игры разума» от Гвардиолы: перед матчем с «Арсеналом» на поле вынесли трофей победителей АПЛ🤯🤯🤯
Похоже, сработало.
Журналист Viaplay Ян Оге Фьертофт опубликовал кадры, на которых представители «Сити» «зачем-то» переносят трофей, судьба которого во многом решалась во вчерашнем матче, переносят с боковой линии поля в центральный круг за два часа до начала встречи.
Журналист так прокомментировал видео: «По какой-то причине трофей Премьер-лиги сегодня здесь… Это не финал, не так ли?»
«Сити» - действующий обладатель титула чемпионов АПЛ, но перед другими матчами таких манипуляций не производилось, вчера же игроки и персонал «канониров» вынуждены были воочию наблюдать заветный кубок на протяжении всей разминки.
«Игры разума» от Пепа?
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