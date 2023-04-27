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«Игры разума» от Гвардиолы: перед матчем с «Арсеналом» на поле вынесли трофей победителей АПЛ🤯🤯🤯

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Похоже, сработало.

Журналист Viaplay Ян Оге Фьертофт опубликовал кадры, на которых представители «Сити» «зачем-то» переносят трофей, судьба которого во многом решалась во вчерашнем матче, переносят с боковой линии поля в центральный круг за два часа до начала встречи.

Журналист так прокомментировал видео: «По какой-то причине трофей Премьер-лиги сегодня здесь… Это не финал, не так ли?»

«Сити» - действующий обладатель титула чемпионов АПЛ, но перед другими матчами таких манипуляций не производилось, вчера же игроки и персонал «канониров» вынуждены были воочию наблюдать заветный кубок на протяжении всей разминки.

«Игры разума» от Пепа?

4 комментария

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Отец Абду
Психологически уничтожил своего ученика и его сыновей:)
+4
0
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Hella black
« Случайности не случайны ». ( мастер УгВей )
+3
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Александр Попов
Посмотрел матч, такое чувство что арсенал просто как дети выглядели, малыши такие, против больших дядек из сити. Сколько же они не забили ещё, а могли?! Спасибо вратарю арсенала, счёт мог быть больше. Ну и спасибо отдельное Пепу, успокоил вечно припадочного Артету, противно смотреть было как он скачет. Не болельщик ни тех ни других, но матч был выдающийся!
+3
-1
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Артур Мкртычян
все правильно сделали, посыл для детсада арсенальского, был ясен. придите и возьмите, если сможете
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