Похоже, сработало.

Журналист Viaplay Ян Оге Фьертофт опубликовал кадры, на которых представители «Сити» «зачем-то» переносят трофей, судьба которого во многом решалась во вчерашнем матче, переносят с боковой линии поля в центральный круг за два часа до начала встречи.

Журналист так прокомментировал видео: «По какой-то причине трофей Премьер-лиги сегодня здесь… Это не финал, не так ли?»

«Сити» - действующий обладатель титула чемпионов АПЛ, но перед другими матчами таких манипуляций не производилось, вчера же игроки и персонал «канониров» вынуждены были воочию наблюдать заветный кубок на протяжении всей разминки.

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