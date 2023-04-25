Все могло закончиться трагедией.

Самолет, на котором женская команда «Арсенала» возвращалась в Великобританию после матча Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», загорелся на взлетно-посадочной полосе прямо во время взлета.

Ужасающие сцены произошли в воскресенье вечером после того, как «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.

Немецкое издание BILD сообщает, что возникла серьезная техническая проблема с Boeing 737, который должен был доставить команду «Арсенала» обратно в Лондон после матча.

Самолет издал громкий хлопок перед тем, как должен был взлететь в 19:30 по местному времени. А затем из самолета вырвалось пламя, что вынудило пилотов отказаться от взлета и эвакуировать всех пассажиров.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и в понедельник команда «Арсенала» смогла вернуться в Лондон.

С тех пор в технической проблеме обвиняют птицу, влетевшую в двигатель самолета незадолго до того, как он должен был взлететь.