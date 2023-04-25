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Самолет с женской командой «Арсенала» загорелся прямо во время взлета: пилотам пришлось экстренно эвакуировать пассажиров😱😱😱

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Все могло закончиться трагедией.

Самолет, на котором женская команда «Арсенала» возвращалась в Великобританию после матча Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», загорелся на взлетно-посадочной полосе прямо во время взлета.

Ужасающие сцены произошли в воскресенье вечером после того, как «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с «Вольфсбургом» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.

Немецкое издание BILD сообщает, что возникла серьезная техническая проблема с Boeing 737, который должен был доставить команду «Арсенала» обратно в Лондон после матча.

Самолет издал громкий хлопок перед тем, как должен был взлететь в 19:30 по местному времени. А затем из самолета вырвалось пламя, что вынудило пилотов отказаться от взлета и эвакуировать всех пассажиров.

Самолет женской команды «Арсенал» загорелся на взлетно-посадочной полосе из-за того, что пилоты были вынуждены отказаться от взлета

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и в понедельник команда «Арсенала» смогла вернуться в Лондон.

С тех пор в технической проблеме обвиняют птицу, влетевшую в двигатель самолета незадолго до того, как он должен был взлететь.

2 комментария

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Тиксон
хорошо, что все обошлось.
+7
0
+7
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garp
Довольно редкое событие, к счастью.
Но иногда бывает и 2 дня подряд - https://life.ru/p/1574636
0
0
0
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