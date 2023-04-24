10 комментариев

За данный отрезок представители первой тройки ни разу не стали чемпионом страны.

Один из болельщиков английского футбола вооружился открытыми данными и подсчитал количество финансов, которые потратили ведущие клубы Англии за последние пять лет.

Для своих подсчетов он взял два параметра − зарплатные ведомости и траты на трансферном рынке. Первые данные использовались с ресурса Spotrac, а вторые − Transfermarkt.

Выяснилось, что «Юнайтед» и «Челси», занявшие первые два места, за пять лет потратили одинаковое количество средств − 1,455 млрд фунтов.

«Арсенал», который все еще занимает первое место в АПЛ сезона-2022/2023, оказался на почетной третьей строке.

Чемпионы последних лет − «Сити» и «Ливерпуль» − расположились по соседству. Если «горожане» потратили больше на зарплаты, то мерсисайдцы − на трансферы.

Из топ-10 сильно выделяется «Эвертон», который меньше всех потратил на трансферные расходы, но при этом обогнал сразу три клуба по количеству выплаченных денег на зарплаты. Меньше, чем «ириски» раздали средств футболистам «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Все три клуба идут вне зоны вылета, а вот «Эвертон» вполне может начать следующий сезон в Чемпионшипе.