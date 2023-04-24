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«Сити» − четвертый, «Ливерпуль» − пятый. Траты клубов АПЛ за последние пять лет

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За данный отрезок представители первой тройки ни разу не стали чемпионом страны.

Один из болельщиков английского футбола вооружился открытыми данными и подсчитал количество финансов, которые потратили ведущие клубы Англии за последние пять лет.

Для своих подсчетов он взял два параметра − зарплатные ведомости и траты на трансферном рынке. Первые данные использовались с ресурса Spotrac, а вторые − Transfermarkt.

Выяснилось, что «Юнайтед» и «Челси», занявшие первые два места, за пять лет потратили одинаковое количество средств − 1,455 млрд фунтов.

«Арсенал», который все еще занимает первое место в АПЛ сезона-2022/2023, оказался на почетной третьей строке.

Чемпионы последних лет − «Сити» и «Ливерпуль» − расположились по соседству. Если «горожане» потратили больше на зарплаты, то мерсисайдцы − на трансферы.

Из топ-10 сильно выделяется «Эвертон», который меньше всех потратил на трансферные расходы, но при этом обогнал сразу три клуба по количеству выплаченных денег на зарплаты. Меньше, чем «ириски» раздали средств футболистам «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Все три клуба идут вне зоны вылета, а вот «Эвертон» вполне может начать следующий сезон в Чемпионшипе.

10 комментариев

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Alxx3xx
И кто тут денежный мешок спрашивается.
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Godare88
Что-то не то тут. Как у Сити 228 потрачено на трасферы за 5 лет, если только Халанд, Гриллиш, Диаш и Родри в 320 обошлись?
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red hikkikomori
Печально, остаётся надеятся на продажу клуба и приход качественного менеджмента. Рангник был прав , сказав что МЮ нужна радикальная перестройка, а пока Глейзеры у руля вряд ли она возможна.
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Konstar
Net spend - это не траты, а баланс расходов и доходов (сальдо). Соответственно продажи игроков тоже учитываются. Который раз уже замечаю искажение фактов в этом блоге, как например попытка выдать фрагмент из прошлогодней документалки Арсенала за видео после апрельского матча с Лидсом.
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ManUnited
Ответ Alxx3xx
И кто тут денежный мешок спрашивается.
Да ти умник
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Konstar
Ответ Godare88
Что-то не то тут. Как у Сити 228 потрачено на трасферы за 5 лет, если только Халанд, Гриллиш, Диаш и Родри в 320 обошлись?
Автор деликатно забыл упомянуть, что продажи игроков тоже учитываются
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red manchester
Похоже все богчи у нас Санчо Марс дехеа были Погба кришти. А у мансити кроме дебрюйне никто в голову не приходит
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Krauvec Cool
Ответ Alxx3xx
И кто тут денежный мешок спрашивается.
Естественно Сити, потому что они у шейха взяли деньги, а МЮ у спонсоров и поэтому имеют право выкидывать деньги в никуда, поупать непонятно кого, обсираться, сидеть на дне - это великие футбольные традиции.
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Alxx3xx
Ответ ManUnited
Да ти умник
А ты не знал?
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Alxx3xx
Ответ Krauvec Cool
Естественно Сити, потому что они у шейха взяли деньги, а МЮ у спонсоров и поэтому имеют право выкидывать деньги в никуда, поупать непонятно кого, обсираться, сидеть на дне - это великие футбольные традиции.
Красавец! Зачёт!
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