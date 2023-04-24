🤬 «Он был слишком хорош для них». Фанаты устроили разнос руководству «Тоттенхэма», вспомнив пресс-конференцию Конте
Итальянец был прав?
Абсолютный провал «Тоттенхэма» в 32-м туре АПЛ заставил вспомнить любителей футбола о знаменитом разносе Антонио Конте.
«Мы - 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу», - заявил Конте на пресс-конференции после ничьей 3:3 с «Саутгемптоном». Полный текст.
Фанаты устроили «разнос» руководству «Тоттенхэма».
💭 «Шпоры уволили Моуринью перед финалом, чтобы продолжить свое наследие».
💭 «Самый маленький клуб Лондона, за которым следует «Челси».
💭 «Есть причина, по которой Моуринью ничего не выиграл с «Тоттенхэмом». Это невозможно».
💭 «Тоттенхэм» приводит великих тренеров, уничтожает их и обвиняет в своей трофейной засухе».
💭 «Конте и Моуринью выиграли хотя бы по одному трофею во всех клубах, в которых работали, кроме Шпор! Леви просто лень побеждать».
💭 «Он всегда был слишком хорош для них».
Напомним, что «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 6:1.
С самооценкой у ребят точно все в порядке, если они считают себя выше команды, выигравшей 5 международных трофеев за последние годы, из которых 2 - это трофеи Лиги Чемпионов))
А сейчас все, время упущено. Есть слишком много других очень сильных команд.