Итальянец был прав?

Абсолютный провал «Тоттенхэма» в 32-м туре АПЛ заставил вспомнить любителей футбола о знаменитом разносе Антонио Конте.

«Мы - 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу», - заявил Конте на пресс-конференции после ничьей 3:3 с «Саутгемптоном». Полный текст.

Фанаты устроили «разнос» руководству «Тоттенхэма».

💭 «Шпоры уволили Моуринью перед финалом, чтобы продолжить свое наследие».

💭 «Самый маленький клуб Лондона, за которым следует «Челси».

💭 «Есть причина, по которой Моуринью ничего не выиграл с «Тоттенхэмом». Это невозможно».

💭 «Тоттенхэм» приводит великих тренеров, уничтожает их и обвиняет в своей трофейной засухе».

💭 «Конте и Моуринью выиграли хотя бы по одному трофею во всех клубах, в которых работали, кроме Шпор! Леви просто лень побеждать».

💭 «Он всегда был слишком хорош для них».

Напомним, что «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 6:1.