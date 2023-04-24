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🤬 «Он был слишком хорош для них». Фанаты устроили разнос руководству «Тоттенхэма», вспомнив пресс-конференцию Конте

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Итальянец был прав?

Абсолютный провал «Тоттенхэма» в 32-м туре АПЛ заставил вспомнить любителей футбола о знаменитом разносе Антонио Конте.

«Мы - 11 футболистов, выходящих на поле. Я вижу эгоистов, вижу тех, кто не хочет помогать товарищам, не вкладывает душу в свою работу», - заявил Конте на пресс-конференции после ничьей 3:3 с «Саутгемптоном». Полный текст.

Фанаты устроили «разнос» руководству «Тоттенхэма».

💭 «Шпоры уволили Моуринью перед финалом, чтобы продолжить свое наследие».

💭 «Самый маленький клуб Лондона, за которым следует «Челси».

💭 «Есть причина, по которой Моуринью ничего не выиграл с «Тоттенхэмом». Это невозможно».

💭 «Тоттенхэм» приводит великих тренеров, уничтожает их и обвиняет в своей трофейной засухе».

💭 «Конте и Моуринью выиграли хотя бы по одному трофею во всех клубах, в которых работали, кроме Шпор! Леви просто лень побеждать».

💭 «Он всегда был слишком хорош для них».

Напомним, что «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 6:1.

5 комментариев

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Tom Hudson
«Самый маленький клуб Лондона, за которым следует «Челси»

С самооценкой у ребят точно все в порядке, если они считают себя выше команды, выигравшей 5 международных трофеев за последние годы, из которых 2 - это трофеи Лиги Чемпионов))
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Дмитрий Кораблев
Состав то не стал хуже - в прошлом году ЭТИ же утырки играли? Да не продали вовремя Кейна и Сона - так замены то нет. В следующем сезона они и Арсенал будут за 4 место играть (ну вот так думаю)
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Fenek
Года, когда Тоттенхэм мог взобраться повыше, попытаться выиграть чемпионат (при удачном раскладе) уже прошли. Тогда надо было сжимать яйца в кулак и делать невозможное.
А сейчас все, время упущено. Есть слишком много других очень сильных команд.
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Alex Legend
Ответ Tom Hudson
«Самый маленький клуб Лондона, за которым следует «Челси» С самооценкой у ребят точно все в порядке, если они считают себя выше команды, выигравшей 5 международных трофеев за последние годы, из которых 2 - это трофеи Лиги Чемпионов))
тот Челси не имеет ничего общего с проектом Боэли.
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Denis Spiridenock
Ответ Дмитрий Кораблев
Состав то не стал хуже - в прошлом году ЭТИ же утырки играли? Да не продали вовремя Кейна и Сона - так замены то нет. В следующем сезона они и Арсенал будут за 4 место играть (ну вот так думаю)
а есть объективные причины того что ттх станет играть лучше и будет бороться за 4-ку и причины что Арсенал станет играть хуже и будет бороться только за 4-ку?
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