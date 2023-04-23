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«Манчестер Юнайтед» подколол «Арсенал» в соцсетях. Манкунианцы припомнили «канонирам» недавний скандал и показали пример правильного поведения

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Подарили детишкам особые воспоминания.

«Манчестер Юнайтед» потроллил «Арсенал» в соцсетях перед полуфинальным матчем Кубка Англии против «Брайтона».

На прошлой неделе игроки «канониров» подверглись критике за то, что они не уделили должного внимания маленькой фанатке — футболисты подписали футболку девочки, но, судя по видео, даже не подняли на нее глаза.

Кадры этого момента были опубликованы в официальном аккаунте «Арсенала» с заголовком «Создаем воспоминания с нашим маскотом (ребенок, сопровождающий футболиста на поле - прим. ред)», и они набрали уже более 77 миллионов просмотров.

Неделю спустя официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» запостил видео с такой же подписью, но уже с игроками своей команды.

Как вы видите, на этих кадрах Эрик тен Хаг, Давид де Хеа, Каземиро, Ваут Вегорст, Диогу Далот, Бруну Фернандеш и Антони прошли мимо маленьких маскотов по пути в раздевалку «Уэмбли» и каждому из них «дали пять».

Троллинг от манкунианцев понравился болельщикам:

💬 «Просто подождите, пока болельщики «Арсенала» найдут это хахаха».

💬 «Некоторым командам стоит брать пример».

💬 «Это дешевый ход, но он сделан красиво».

💬 «Я вижу, на что намекает админ аккаунта».

💬 «ЭТА ПОДПИСЬ».

💬 «Это камень в огород «Арсенала»? Если да, то оцениваю на 10 баллов».

Действительно, не слишком тонко, но видео от «МЮ» выглядит уж очень мило!

4 комментария

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Анхолик
Бездари лучше играть научились бы 🤣 и это уже пройденная тема
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Bad_Panda
На неделе уже создали воспоминания)
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Vlad Bodrov Music
Кто-то подарил футболку может быть? или подписал ее всей командой? - нет. Воспоминания останутся, но материальной, ощутимой штуки не останется, которая может всю жизнь напоминать о том памятном событии) а ваши ладошки эти - смешно.
+2
-2
0
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