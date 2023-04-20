9 комментариев

«Ман Сити» вообще не замечает соперников в Кубке Англии: за 5 матчей –17 забитых и 0 пропущенных, хотя в соперниках были «Челси» (4:0) и «Арсенал» (1:0). В субботу разобрали «Шеффилд Юнайтед» (3:0), хотя играли по большей части запасные. Вот так выглядела скамейка:

В таких уверенных победах сложно выделить кого-то одного – мячей и их авторов слишком много, но самым ярким, вероятно, останется мяч Альварес с передачи де Брюйне.

И хотя гол вряд ли признают лучшим в турнире, не заметив его сложность – этот пост именно для того, чтобы разглядеть величие.

Ключевой момент эпизода – пауза от де Брюйне. Присмотритесь, Кевин мог отдать передачу гораздо раньше: он даже сделал замах, но опустил ногу, выждал время, и сделал пас только на втором замахе.

Кевин остановился, чтобы Альварес улучшил свою позицию – Хулиан продолжал открываться шире, и за ним выдергивался защитник «Бернли»: с каждой долей секунды расстояние между защитниками «Бернли» увеличивалось.

И де Брюйне отдал в момент, когда оппонент Альвареса оставил слишком много пространства за спиной.

Могут возникнуть вопросы к оппоненту де Брюйне – но есть ощущение, что он точно не ждал такой гениальности, а готовился к обводке или чему-то простому.

Прием называют «Ла пауза» – первым его начал исполнять Хави. Закрепим: главное – подождать, пока партнер улучшит позицию .

В последние годы «Пауза» разлетелась по всему миру: ее выполняют самые разные игроки, но ярче всех получается только у великих.