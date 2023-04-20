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«Сити» забил после гениального трюка де Брюйне. Так делал Хави, но у Кевина получилось не менее красиво

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«Ман Сити» вообще не замечает соперников в Кубке Англии: за 5 матчей –17 забитых и 0 пропущенных, хотя в соперниках были «Челси» (4:0) и «Арсенал» (1:0). В субботу разобрали «Шеффилд Юнайтед» (3:0), хотя играли по большей части запасные. Вот так выглядела скамейка:

В таких уверенных победах сложно выделить кого-то одного – мячей и их авторов слишком много, но самым ярким, вероятно, останется мяч Альварес с передачи де Брюйне.

И хотя гол вряд ли признают лучшим в турнире, не заметив его сложность – этот пост именно для того, чтобы разглядеть величие.

Ключевой момент эпизода – пауза от де Брюйне. Присмотритесь, Кевин мог отдать передачу гораздо раньше: он даже сделал замах, но опустил ногу, выждал время, и сделал пас только на втором замахе.

Кевин остановился, чтобы Альварес улучшил свою позицию – Хулиан продолжал открываться шире, и за ним выдергивался защитник «Бернли»: с каждой долей секунды расстояние между защитниками «Бернли» увеличивалось.

И де Брюйне отдал в момент, когда оппонент Альвареса оставил слишком много пространства за спиной.

Могут возникнуть вопросы к оппоненту де Брюйне – но есть ощущение, что он точно не ждал такой гениальности, а готовился к обводке или чему-то простому.

Прием называют «Ла пауза» – первым его начал исполнять Хави. Закрепим: главное – подождать, пока партнер улучшит позицию.

В последние годы «Пауза» разлетелась по всему миру: ее выполняют самые разные игроки, но ярче всех получается только у великих.

9 комментариев

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Barcelonafun
На гифке с Хави хочу отметить: как же Педро филигранно подработал мяч себе на ход. И он еще не считался звездой с такой то техникой. В нынешней Барсе условный Рафинья или Торрес по-любому накосячили бы с первым касанием и защитник особо не напрягаясь перехватил бы мяч. Вообщем великими эти пасы делают не только пасующие, но и люди принимающие эти пасы.
+33
0
+33
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Георгий Шиков
На самом деле, про передачи кдб и его видение можно еще сто таких статей написать)
+9
0
+9
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Роман
Пас отличный. Не в каждом матче такое увидишь.
+8
-1
+7
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#SharkTeam
Вчера Де Брюйне не играл. Матч просто повод вспомнить про пас в матче с Бернли?
На скамейке кстати большая часть играла пока не был сделан результат
+2
0
+2
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Misha Ivankov
Хороший пас, но великим его трудно назвать. Мое мнение что это просто хороший пас в разрез, не более.
+3
-3
0
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Bazilic
И кто-то серьезно считает Холланда лучшим игроком Сити?
+1
-1
0
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