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Милота дня❤️ Футболисты «Манчестер Сити» показали «Арсеналу», как нужно относиться к собственным фанатам

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Уважение и эмпатия во всей красе.

Футболисты «Арсенала» накануне были подвержены обструкции в соцсетях за их поведения во время недавней автограф-сессии – «канониров» обвинили в полном безразличии к юной фанатке, которая смотрела на них, как на богов.

А вот игроки «Сити» знают, как поднять себе и болельщикам настроение – некоторые даже проявили излишнюю изобретательность😅

10 комментариев

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Aleksandr Khachoyan
Ответ B_Boris
Это очень мило! Сити респект! 👏🏻👍🏻
Сити конечно респект. Но эти 2 статьи просто убожество. Типа, игроки Арсенала подошли и расписались на ее футболке, причем все до единого. КАКОЙ УЖАС, они не посмотрели ей в глаза. Ну бывает, ничего страшного. Они ее главное не проигнорили. Арсеналу многому стоит поучиться у Сити, но это не тот аспект
+17
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Alexandr Aronyan
Зашёл чисто минус влепить за тупой хейт в сторону Арсенала
+20
-6
+14
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B_Boris
Это очень мило! Сити респект! 👏🏻👍🏻
+12
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Джейме Ланнистер
Автору бери тег Арсенала из обоих постов.
Мы зашли чтобы читать спортивные новости, а не бабушкины сплетни
+5
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Сергей MiKi3iP
Мне кажется футболка с автографами выигрывает у поглаживаний по голове, в первом случае материальная вещь несущая воспоминания и радость, а во втором только воспоминания которыми и похвастаться может не получиться, не поверят
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А.В. Бубнов
Ответ Godare88
ну дак они и бабла от сити раз в 5 больше получает, за такие бабки не только улыбаться будешь
Не всё меряется баблом.
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Rojo Crio
Когда Кайл остановился я немного забеспокоился. Извините...
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