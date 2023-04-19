10 комментариев

Уважение и эмпатия во всей красе.

Футболисты «Арсенала» накануне были подвержены обструкции в соцсетях за их поведения во время недавней автограф-сессии – «канониров» обвинили в полном безразличии к юной фанатке, которая смотрела на них, как на богов.

А вот игроки «Сити» знают, как поднять себе и болельщикам настроение – некоторые даже проявили излишнюю изобретательность😅