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Позор дня🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Соцсети обрушились на игроков «Арсенала» – все из-за того, что вся команда некрасиво поступила с юной фанаткой

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Хотя сама девочка вроде бы осталась довольна автограф-сессией.

Игроков «Арсенала» раскритиковали за «отвратительный клип» с участием юного фаната

Перед матчем с «Вест Хэмом» игроков «канониров» на стадионе встречала юная фанатка клуба – все футболисты по очереди оставили автографы на специально подготовленной футболке «Арсенала».

Девочка выглядит очень счастливой и с упоением смотрит на каждого из игроков, в том время как ни один футболист даже не взглянул на юную болельщицу.

Болельщики в соцсетях обрушились с критикой на игроков «канониров».

«Эта маленькая девочка с трепетом смотрела на своих героев, и ни один из них даже не обратил на нее внимание», — написал Дженнингс в Твиттере.

«Это отвратительно. Печально, каким стал футбол».

 «Тот факт, что они тоже с гордостью опубликовали это… Это все стало таким бездушным».

«Не могут даже улыбнуться или вынуть наушники».

«Я просто надеюсь, что она была очень довольна своей футболкой с автографами и не придала значение их поведению».

14 комментариев

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Александр Смирнов
Из разряда если надо любой найдет до чего докопаться.

Ах сволочи правой рукой расписываются!! Они правые! Чертовы рассисты!
+59
-3
+56
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Даниил Блуман
видео обрезанное, некоторые смотрели ей в лицу до или после, просто на камеру не попало
+22
-2
+20
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Сергей Кондратьев
А зачем это делать перед матчем?
Понятно, что там каждый в себе и им не до этого немного.
Привели бы на тренировку
+10
0
+10
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Сергей Искусных
Ответ Владимир Ожигнед
А действительно неужели трудно отбить пятак было малой? Обломились бы?
Она держала футболку двумя руками ... Какой пятак??
+10
-1
+9
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Nik Yeremich
а теперь представьте сколько у них этих маленьких девочек на дню, и покажите хоть один контракт футболиста, где черным по белому написано:"улыбаться маленьким девочкам в лицо при расписывании на сувенирах".
+11
-3
+8
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edmooni
Это не болельщики, а леваки на диванах. Болельщики были на стадионе.
+8
-2
+6
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Владимир Ожигнед
А действительно неужели трудно отбить пятак было малой? Обломились бы?
+9
-4
+5
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ArtieFinnigan
просто зашёл влепить минус за заголовок
+3
0
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somegirlscryabout
че докопались то, они просто настрой чемпионский сбивать не хотели, хотя подождите
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Abil Alex
чо за тупость ? расписались да , обязательно надо смотреть в глаза не мигая?
+1
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Спартак пичинен
а то что они подошли конкретно к ней и оставили для неё автограф это типа не оказать ей внимание? кто хочет тот всегда найдёт до чего докопаться
+1
0
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Tigo_Volchara93
Ответ Александр Смирнов
Из разряда если надо любой найдет до чего докопаться. Ах сволочи правой рукой расписываются!! Они правые! Чертовы рассисты!
Если бы не негры, не было бы расизма
0
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