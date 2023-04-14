14 комментариев

Позор дня🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ Соцсети обрушились на игроков «Арсенала» – все из-за того, что вся команда некрасиво поступила с юной фанаткой
Хотя сама девочка вроде бы осталась довольна автограф-сессией.
Перед матчем с «Вест Хэмом» игроков «канониров» на стадионе встречала юная фанатка клуба – все футболисты по очереди оставили автографы на специально подготовленной футболке «Арсенала».
Девочка выглядит очень счастливой и с упоением смотрит на каждого из игроков, в том время как ни один футболист даже не взглянул на юную болельщицу.
Болельщики в соцсетях обрушились с критикой на игроков «канониров».
«Эта маленькая девочка с трепетом смотрела на своих героев, и ни один из них даже не обратил на нее внимание», — написал Дженнингс в Твиттере.
«Это отвратительно. Печально, каким стал футбол».
«Тот факт, что они тоже с гордостью опубликовали это… Это все стало таким бездушным».
«Не могут даже улыбнуться или вынуть наушники».
«Я просто надеюсь, что она была очень довольна своей футболкой с автографами и не придала значение их поведению».
Ах сволочи правой рукой расписываются!! Они правые! Чертовы рассисты!
Понятно, что там каждый в себе и им не до этого немного.
Привели бы на тренировку