16 комментариев

Пеп делает разницу.

За всю свою профессиональную карьеру Гвардиола работал с 3 клубами – «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». За 15 лет команды Пепа ни разу не заканчивали сезона вне призовой тройки.

При этом, лишь в 3 сезонах Пеп не выигрывал чемпионат и лишь раз занимал место ниже 2-го- в первый свой год в Англии в сезоне 2016/2017.

Абсолютный GOAT🐐