16 комментариев

Гвардиола - неоспоримый GOAT🐐 среди тренеров: его статистика за последние 15 лет это доказывает🔥🔥🔥
Пеп делает разницу.
За всю свою профессиональную карьеру Гвардиола работал с 3 клубами – «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». За 15 лет команды Пепа ни разу не заканчивали сезона вне призовой тройки.
При этом, лишь в 3 сезонах Пеп не выигрывал чемпионат и лишь раз занимал место ниже 2-го- в первый свой год в Англии в сезоне 2016/2017.
Абсолютный GOAT🐐
Лучший
Далеко не все тренера инноваторы. Многие супер классные и титулованные тренера, просто эффективно используют инструменты и идеи, которые существуют. Которые подчеркивают у других. Например Анчеллоти - один из величайших тренеров в истории. Его реноме говорит само за себя. Но он никак не заставляет пересмотреть футбол, его идеи никак не оказывает влияние на то как играют другие команды. Его Милан был великолепен, но он никак не изменил то, как играют другие команды. С Реалом он тоже выиграл ЛЧ - но никак не изменил то как играют другие. Это никак его не принижает. Просто констатация факта, что большинство тренеров в том числе лучших из лучших. Скорее великолепно адаптируют существующие идеи, это в принципе важнейшее качество для любого тренера, но есть отдельная часть людей, которые в поисках решения, пробуют и иногда приходят к нестандартным идеям.
Гвардиола один из таких. Более того, по мне объективно Гвардиола оказал на футбол влияния больше чем кто либо другой в 21 веке.
Безусловно это во многом возможно, потому-что у Гвардиолы есть статус и репутации из-за быстрого успеха, которые позволяют ему получать лучшие условия и выбирать лучшие условия. Которые позволяют ему год строить команду, занимая 4 место, при этом делая дорогие преобритения, сливать топ игроков и лидеров если те не подходят ему. Ну это никак не отменяет самого факта. Гвардиола глыба. Он был очень крутым игроком, но не культовым. Но он культовый тренер. Безусловно.
Состав той Барсы Пеп сделал сам, напомню, убрав Роналдиньо, Деку, Жюли и многих других основных.
А пример с финансовыми влияниями не самый лучший. Челси не даст соврать.