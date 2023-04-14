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Гвардиола - неоспоримый GOAT🐐 среди тренеров: его статистика за последние 15 лет это доказывает🔥🔥🔥

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Пеп делает разницу.

За всю свою профессиональную карьеру Гвардиола работал с 3 клубами – «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». За 15 лет команды Пепа ни разу не заканчивали сезона вне призовой тройки.

При этом, лишь в 3 сезонах Пеп не выигрывал чемпионат и лишь раз занимал место ниже 2-го- в первый свой год в Англии в сезоне 2016/2017.

Абсолютный GOAT🐐

16 комментариев

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cektor
Пеп изменил футбол !
Лучший
+27
-2
+25
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moldfan
Статистика тут не причем. Гвардиола сыграл огроменную роль в том как сегодня играют футбол. Огроменную роль в развитие тактического понимания игры. Как команды прессингует, как обороняются, как начинают атаки...

Далеко не все тренера инноваторы. Многие супер классные и титулованные тренера, просто эффективно используют инструменты и идеи, которые существуют. Которые подчеркивают у других. Например Анчеллоти - один из величайших тренеров в истории. Его реноме говорит само за себя. Но он никак не заставляет пересмотреть футбол, его идеи никак не оказывает влияние на то как играют другие команды. Его Милан был великолепен, но он никак не изменил то, как играют другие команды. С Реалом он тоже выиграл ЛЧ - но никак не изменил то как играют другие. Это никак его не принижает. Просто констатация факта, что большинство тренеров в том числе лучших из лучших. Скорее великолепно адаптируют существующие идеи, это в принципе важнейшее качество для любого тренера, но есть отдельная часть людей, которые в поисках решения, пробуют и иногда приходят к нестандартным идеям.

Гвардиола один из таких. Более того, по мне объективно Гвардиола оказал на футбол влияния больше чем кто либо другой в 21 веке.

Безусловно это во многом возможно, потому-что у Гвардиолы есть статус и репутации из-за быстрого успеха, которые позволяют ему получать лучшие условия и выбирать лучшие условия. Которые позволяют ему год строить команду, занимая 4 место, при этом делая дорогие преобритения, сливать топ игроков и лидеров если те не подходят ему. Ну это никак не отменяет самого факта. Гвардиола глыба. Он был очень крутым игроком, но не культовым. Но он культовый тренер. Безусловно.
+17
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Рэд Уайт
а Барса столько лет страдает без тренера
+13
-1
+12
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Олег М
Ответ Grishgeorgov
«В Ман Сити и Баварии любой сможет. Посмотрел бы я на него в Урале или Оренбурге. Вот тогда и поговорим про Величие.» - любой российский заслуженный эксперт-ветеран
Ман Сити до него не сказать чтоб прям топ клуб был. Надо обратиться к статистике - сколько трофеев у горожан при шейхах до Гвардиолы и сколь после его прихода
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Bugy
красавчик че
+4
-1
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Marakana
Ответ Бухгалтер2021
посмотрел бы на него в штутграте или в бернли.ну или в хетафе
Такое можно сказать и на счет Венгера, Сера Алекса и всех других тренеров
+3
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pumpking
насчитал 13 сезонов
+3
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+2
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LosMejores
Ответ Raul14
С составом на 2 миллиарда и Карпин сделал бы так. А в Баварии он брал дежурный чемпионат и провалился в ЛЧ. В барселоне у него был состав, которому тренер особо и не нужен был, скорее всего это последний такой состав у каталанского цирка, учитывая нынешнюю ситуацию. )) Посмотрел бы я на него в Тоттенхэме, то что сделал Почеттино, он никогда не сделал бы ))
А потом Почетино был ПСЖ и все мы видели его скиллы.
Состав той Барсы Пеп сделал сам, напомню, убрав Роналдиньо, Деку, Жюли и многих других основных.
А пример с финансовыми влияниями не самый лучший. Челси не даст соврать.
+2
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Jedemdasseine
Видел этот пост в твиттере день или два назад
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Alxx3xx
Ответ Бухгалтер2021
посмотрел бы на него в штутграте или в бернли.ну или в хетафе
Так не было бы таких результатов. Это очевидно. Пеп сам что ли мяч гонял бы. Без качественных игроков он бы каждый год чемпионаты бы не выигрывал.
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Raul14
Ответ LosMejores
А потом Почетино был ПСЖ и все мы видели его скиллы. Состав той Барсы Пеп сделал сам, напомню, убрав Роналдиньо, Деку, Жюли и многих других основных. А пример с финансовыми влияниями не самый лучший. Челси не даст соврать.
Разве ПСЖ это команда?))
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