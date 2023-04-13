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Пьяного Эрлинга Холанда выводят из клуба с озвучкой от Кевина Де Брюйне: болельщики «Сити» сделали вирусное видео😅

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

Комбо.

Видео, на котором нападающего «Сити», явно находящегося в состоянии алкогольного опьянения, выводят из норвежского ночного клуба, вы наверняка видели, ему более 2 лет.

Фанаты «Сити» решили скреативничать и наложили на него озвучку от Кевина Де Брюйне, который в 2017 году жаждал обсудить с судьей несправедливо показанную ему желтую карточку в матче с «Наполи».

Вышло вот такое комбо.

6 комментариев

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Makhasamatman Buch
"Дай мне тока"
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Rested
Забавно)))
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Ilia Maksiokov
Ответ Sarkis
Эмм, этому видео уже сто лет…
ничего себе....Спасибо ,что бы мы без тебя делали ))
+1
-1
0
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garp
так иногда бывает: вроде сделано из гавна и палок, а получается смешно
0
-1
-1
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дронреш
Неплохо
0
0
0
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Sarkis
Эмм, этому видео уже сто лет…
+3
-2
+1
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