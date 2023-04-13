Пьяного Эрлинга Холанда выводят из клуба с озвучкой от Кевина Де Брюйне: болельщики «Сити» сделали вирусное видео😅
Комбо.
Видео, на котором нападающего «Сити», явно находящегося в состоянии алкогольного опьянения, выводят из норвежского ночного клуба, вы наверняка видели, ему более 2 лет.
Фанаты «Сити» решили скреативничать и наложили на него озвучку от Кевина Де Брюйне, который в 2017 году жаждал обсудить с судьей несправедливо показанную ему желтую карточку в матче с «Наполи».
Вышло вот такое комбо.
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