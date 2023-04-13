Комбо.

Видео, на котором нападающего «Сити», явно находящегося в состоянии алкогольного опьянения, выводят из норвежского ночного клуба, вы наверняка видели, ему более 2 лет.

Фанаты «Сити» решили скреативничать и наложили на него озвучку от Кевина Де Брюйне, который в 2017 году жаждал обсудить с судьей несправедливо показанную ему желтую карточку в матче с «Наполи».

Вышло вот такое комбо.