Женский футбол может быть суровее мужского: в Лиге чемпионов футболистке «Челси» разбили лицо прямо на поле😳😳😳
Ужасающие кадры.
В женской Лиге чемпионов лондонский «Челси» принимал французский «Лион» - первый матч англичанки на выезде выиграли 1:0, а во втором дело дошло до серии пенальти. Но еще раньше случился очень неприятный инцидент с Мелани Лойпольц.
В верховой борьбе ей разбили лицо, и вскоре она вынуждена была покинуть поле.
А через несколько минут «Лион» забил и перевел встречу в овертайм. В серии же пенальти сильнее оказались «синие».
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