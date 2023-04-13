Ужасающие кадры.

В женской Лиге чемпионов лондонский «Челси» принимал французский «Лион» - первый матч англичанки на выезде выиграли 1:0, а во втором дело дошло до серии пенальти. Но еще раньше случился очень неприятный инцидент с Мелани Лойпольц.

В верховой борьбе ей разбили лицо, и вскоре она вынуждена была покинуть поле.

А через несколько минут «Лион» забил и перевел встречу в овертайм. В серии же пенальти сильнее оказались «синие».