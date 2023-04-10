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📸 В матче против «Ливерпуля» Артета отдал дань памяти погибшим на стадионе «Хиллсборо». Но не все обратили на это внимание

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В 30-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью. Матч имел большое значение не только в спортивном плане. 15 апреля футбольный мир почтит память болельщиков, погибших в трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

Перед началом игры с «Арсеналом» «Ливерпуль» объявил особую минуту молчания, об акции клуб сообщил заранее на своем сайте. Артета и Эдегор возложили венки к мемориалу в память о погибших.

Но не многие обратили внимание на еще один жест Микеля. Главный тренер «канониров» и его штаб весь матч носили значок в форме числа 97. Именно столько жизней унесла трагедии на «Хиллсборо».

Издание Times сообщает, что «Ливерпуль» был тронут жестом Артеты и Эдегора.

«Красные» также благодарны сопернику за то, что Микель с помощниками надели на игру памятные значки, а три тысячи болельщиков «Арсенала» безупречно соблюли минуту молчания.

Некоторые вещи важнее футбола.

1 комментарий

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Wekil Halylow
Артетичь
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