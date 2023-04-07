Очередной прогноз.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посетил ютуб-канал The Overlap, где поделился своими ощущениями от чемпионской гонки АПЛ:

«Арсенал», конечно, находится в отличном положении. Я бы не подумал в начале сезона, что такое возможно. Они блестяще выступают, многие молодые игроки серьезно прогрессируют.

«Арсенал» может просто сосредоточиться на лиге, поэтому они точно фавориты в гонке за титулом. Но я не думаю, что они выиграют. Я все еще склоняюсь к победе «Манчестер Сити».

«Сити» нужно немного удачи. У них не так много травм в последние несколько месяцев, они также находятся в отличном положении».

Заметили, что именно игроки «Манчестер Юнайтед» - сначала Гари Невилл, теперь Кин - не верят в победу «Арсенала»?