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«Нужно немного удачи». Рой Кин дал прогноз на итоги сезона в АПЛ

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Очередной прогноз.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посетил ютуб-канал The Overlap, где поделился своими ощущениями от чемпионской гонки АПЛ:

«Арсенал», конечно, находится в отличном положении. Я бы не подумал в начале сезона, что такое возможно. Они блестяще выступают, многие молодые игроки серьезно прогрессируют.

Roy Keane Slams Arsenal Celebrations Following Newcastle Win

«Арсенал» может просто сосредоточиться на лиге, поэтому они точно фавориты в гонке за титулом. Но я не думаю, что они выиграют. Я все еще склоняюсь к победе «Манчестер Сити».

«Сити» нужно немного удачи. У них не так много травм в последние несколько месяцев, они также находятся в отличном положении».

Заметили, что именно игроки «Манчестер Юнайтед» - сначала Гари Невилл, теперь Кин - не верят в победу «Арсенала»?

1 комментарий

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Макс С
В лестер тоже мало кто верил на таком же отрезке сезона. Да у Арсенала молодая команда у сити гораздо опытнее. Но в таком положении, думаю что Арсенал будет умирать на поле.
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