In English, please
Блог

Невилл и Каррагер сделали новые прогнозы на финальную четверку АПЛ. Во взглядах, конечно же, не сошлись

Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
Гари Невилл Гари Невилл
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Неожиданный выбор от легенд.

Легенда «Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер вновь встретились на еженедельной программе The Overlap Live Tour и сделали прогнозы на то, как будет выглядеть четверка лучших АПЛ по итогам сезона.

Невилл совершенно не верит ни в «Тоттенхэм», ни в «Ньюкасл», но внезапно поддержал «Ливерпуль»: «К сожалению, думаю, что в четверке будет «Ливерпуль». Думаю, что также «Юнайтед», «Арсенал» и затем «Сити».

Однако его коллега-эксперт Каррагер не был так оптимистичен насчет шансов своего бывшего клуба:

«Чувствую, что «Ливерпулю» нужно было выиграть две последние игры, чтобы дать себе проблеск надежды. В последних семи или восьми матчах «Ливерпуля» или последних пяти матчах на бумаге, чувствовалось, что если клуб немного соберется, то выиграет. Но думаю, что другие команды играют слишком хорошо.

«Тоттенхэм» потерял очки, они были не очень хороши. Но если вы посмотрите игру «Ньюкасла» против «Юнайтед», да и самого «Юнайтед», то кажется, что дело сделано. Я просто не верю, что «Ливерпуль» сыграет настолько хорошо, что получит нужные им очки».

Сложилась удивительная ситуация: манкунианец Невилл больше верит в «Ливерпуль», чем скаузер Каррагер.

А вы как думаете, кто станет чемпионом АПЛ, а кто займет места в четверке? Пишите в комментариях.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биограф Венгера
4ка по моему стала ясна после того как Ньюкасл уделал МЮ а Челси с Пулем сыграли в ничью. В Шпор не верю без тренера. Единственный открытый вопрос это 1я строчка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зейтри
Ливерпулю бы до Ле дойти,куда уж до лч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий