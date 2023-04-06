Неожиданный выбор от легенд.

Легенда «Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер вновь встретились на еженедельной программе The Overlap Live Tour и сделали прогнозы на то, как будет выглядеть четверка лучших АПЛ по итогам сезона.

Невилл совершенно не верит ни в «Тоттенхэм», ни в «Ньюкасл», но внезапно поддержал «Ливерпуль»: «К сожалению, думаю, что в четверке будет «Ливерпуль». Думаю, что также «Юнайтед», «Арсенал» и затем «Сити».

Однако его коллега-эксперт Каррагер не был так оптимистичен насчет шансов своего бывшего клуба:

«Чувствую, что «Ливерпулю» нужно было выиграть две последние игры, чтобы дать себе проблеск надежды. В последних семи или восьми матчах «Ливерпуля» или последних пяти матчах на бумаге, чувствовалось, что если клуб немного соберется, то выиграет. Но думаю, что другие команды играют слишком хорошо.

«Тоттенхэм» потерял очки, они были не очень хороши. Но если вы посмотрите игру «Ньюкасла» против «Юнайтед», да и самого «Юнайтед», то кажется, что дело сделано. Я просто не верю, что «Ливерпуль» сыграет настолько хорошо, что получит нужные им очки».

Сложилась удивительная ситуация: манкунианец Невилл больше верит в «Ливерпуль», чем скаузер Каррагер.

А вы как думаете, кто станет чемпионом АПЛ, а кто займет места в четверке? Пишите в комментариях.