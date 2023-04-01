Вот это эмоции!

Эрлинг Холанд эмоционально отпраздновал гол Хулиана Альвареса в ворота команды Юргена Клоппа.

Норвежец наблюдает за матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» с трибун «Этихада», так как он все еще восстанавливается после травмы.

Мохамед Салах открыл счет на 17-й минуте, но хозяева смогли сравнять благодаря голу Альвареса, который заменил Холанда в стартовом составе.

Эрлинг был вне себя от радости. Он вскочил со своего места и начал обниматься (и пихаться) с соседями по ложе.

Холанд присоединился к «горожанам» меньше сезона назад, но он уже вошел в историю клуба.

22-летний игрок забил невероятные 42 гола в 37 матчах, в том числе 28 — в Премьер-лиге.