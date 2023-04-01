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Холанд не смог сыграть в матче против «Ливерпуля», но зато он отлично поддерживал свою команду на трибунах. Его реакция на гол Альвареса попала в трансляцию 📸

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Вот это эмоции!

Эрлинг Холанд эмоционально отпраздновал гол Хулиана Альвареса в ворота команды Юргена Клоппа.

Норвежец наблюдает за матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» с трибун «Этихада», так как он все еще восстанавливается после травмы.

Мохамед Салах открыл счет на 17-й минуте, но хозяева смогли сравнять благодаря голу Альвареса, который заменил Холанда в стартовом составе.

Эрлинг был вне себя от радости. Он вскочил со своего места и начал обниматься (и пихаться) с соседями по ложе.

Холанд присоединился к «горожанам» меньше сезона назад, но он уже вошел в историю клуба.

22-летний игрок забил невероятные 42 гола в 37 матчах, в том числе 28 — в Премьер-лиге.

4 комментария

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TravenS
Ответ Greatest Of All Time
А почему Пеп его не выпускает. Ааххх да не хочет что бы он побил рекорд Месси за календарный год 91 гол. По этому он его не выпускает. Надо было не убирать его с поля против Лейпцига, ведь исход матча ещё не был решён тогда.
🤦‍♂️
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Greatest Of All Time
А почему Пеп его не выпускает. Ааххх да не хочет что бы он побил рекорд Месси за календарный год 91 гол. По этому он его не выпускает.
Надо было не убирать его с поля против Лейпцига, ведь исход матча ещё не был решён тогда.
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💙👍
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sdzhghfsdweguyvsdbfwe
Хорош
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