В матче Кубка Англии против «Бернли» Холанд повредил пах. Из-за травмы норвежец не смог сыграть за сборную в квалификации к Евро-2024.

В 29-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Пеп Гвардиола рассказал о готовности Холанда к матчу:

«Эрлинг восстанавливается, на последней тренировке мы посмотрим, как он себя чувствует. Решение примут врачи и игрок. Я говорил с Эрлингом, он чувствует себя хорошо. Посмотрим. На таких этапах жизнь – это риск, мы должны это принять. Мы забиваем много голов, Эрлинг забивает невероятное количество голов. В прошлом мы забивали много голов. Мне кажется, что «Сити» при Манчини и Пеллегрини всегда был командой, в составе которой было много бомбардиров. И мы хотим быть такой командой до конца сезона».

В этом сезоне Холанд забил 42 гола в 37-ми матчах «Ман Сити», так что его присутствие на поле, безусловно, будет важным фактором для команды Пепа. Но и «Ливерпуль» найдет, чем ответить сопернику.

Как думаете, Эрлинг сразится с «красными»?