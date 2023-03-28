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«Жизнь – это риск»: Гвардиола рассказал, сможет ли Холанд сыграть с «Ливерпулем»

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В матче Кубка Англии против «Бернли» Холанд повредил пах. Из-за травмы норвежец не смог сыграть за сборную в квалификации к Евро-2024.

What is Erling Haaland's injury record like?

В 29-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Пеп Гвардиола рассказал о готовности Холанда к матчу:

«Эрлинг восстанавливается, на последней тренировке мы посмотрим, как он себя чувствует. Решение примут врачи и игрок. Я говорил с Эрлингом, он чувствует себя хорошо. Посмотрим. На таких этапах жизнь – это риск, мы должны это принять. Мы забиваем много голов, Эрлинг забивает невероятное количество голов. В прошлом мы забивали много голов. Мне кажется, что «Сити» при Манчини и Пеллегрини всегда был командой, в составе которой было много бомбардиров. И мы хотим быть такой командой до конца сезона».

В этом сезоне Холанд забил 42 гола в 37-ми матчах «Ман Сити», так что его присутствие на поле, безусловно, будет важным фактором для команды Пепа. Но и «Ливерпуль» найдет, чем ответить сопернику.

Как думаете, Эрлинг сразится с «красными»?

1 комментарий

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Володимир Кравченко
Как всегда, у него "куча травмированных" и все чудесным образов потом играют ...
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