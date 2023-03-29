Аппетитно получилось.

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

В матче со сборной Италии форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо рукой.

Теперь на счету Кейна 54 гола за национальную команду. Он обошел Уэйна Руни, у которого было 53 гола.

В честь этого достижения Кейн приготовил свой фирменный бургер, а 54% выручки от продажи бургеров по рецепту Харри Кейна пойдут на благотворительность.