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Харри Кейн приготовил фирменный бургер в честь своего рекорда – он стал лучшим бомбардиром сборной Англии 🍔

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Аппетитно получилось.

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

В матче со сборной Италии форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру защитника сборной Италии Джованни Ди Лоренцо рукой.

Теперь на счету Кейна 54 гола за национальную команду. Он обошел Уэйна Руни, у которого было 53 гола.

В честь этого достижения Кейн приготовил свой фирменный бургер, а 54% выручки от продажи бургеров по рецепту Харри Кейна пойдут на благотворительность.

2 комментария

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Patriarkh Kirill
Эден Азар: я выезжаю!
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Бухгалтер2021
король бургеров и пенальти
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