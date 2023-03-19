А куда их девать?

У Эрлинга Холанда уже так много памятных мячей после хет-триков, что он уже раздает их своим товарищами по команде.

Вчера норвежец забил 3 гола в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Бернли», где «Манчестер Сити» в итоге победил со счетом 6:0.

Однако болельщиков уже даже не удивляет космическая результативность Холанда, в сети обратили внимание на другой эпизод, состоявшийся после матча.

После игры Эрлинг подошел к Джеку Грилишу и отдал ему мяч, который пару секунд назад получил от судьи.

Друзья посмеялись над этим жестом, но англичанин, не зная, что делать с таким неожиданным подарком, вернул его обратно. В итоге мяч просто упал на газон и, вероятно, так и остался там лежать, ведь Холанд даже не наклонился за ним.

Норвежский нападающий оформил 6 хет-триков в этом сезоне во всех турнирах, и поэтому ему, вероятно, уже не хватает места для его постоянно растущей коллекции мячей.