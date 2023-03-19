In English, please
Блог

Холанд забил так много хет-триков, что ему приходится раздавать памятные мячи. Попытался впихнуть подарок товарищу по команде

Клубы Клубы
Джек Грилиш Джек Грилиш
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

А куда их девать?

У Эрлинга Холанда уже так много памятных мячей после хет-триков, что он уже раздает их своим товарищами по команде.

Вчера норвежец забил 3 гола в матче четвертьфинала Кубка Англии против «Бернли», где «Манчестер Сити» в итоге победил со счетом 6:0.

Однако болельщиков уже даже не удивляет космическая результативность Холанда, в сети обратили внимание на другой эпизод, состоявшийся после матча.

После игры Эрлинг подошел к Джеку Грилишу и отдал ему мяч, который пару секунд назад получил от судьи.

Друзья посмеялись над этим жестом, но англичанин, не зная, что делать с таким неожиданным подарком, вернул его обратно. В итоге мяч просто упал на газон и, вероятно, так и остался там лежать, ведь Холанд даже не наклонился за ним.

Норвежский нападающий оформил 6 хет-триков в этом сезоне во всех турнирах, и поэтому ему, вероятно, уже не хватает места для его постоянно растущей коллекции мячей.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Подумал о том, что Овечкину много проще. Шайба меньше места занимает, чем мяч.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
EBay в помощь. А лучше благотворительный аукцион.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Мог бы на трибуны запульнуть. Кому нибудь на радость.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий