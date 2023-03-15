Ким Кардашьян ошеломила-фанатов «Арсенала» своим появлением на матче Лиги Европы на «Эмирейтс».

«Канониры» принимают у себя «Спортинг» в ответном матче 1/8 финала, а Ким наблюдала за происходящим с трибун вместе со своим сыном Сейнтом Уэстом от Кани Уэста – мальчик болеет за «Арсенал» и пришел на стадион в футболке лондонского клуба.

Ким поделилась в социальных сетях фотографией программы игрового дня «Арсенала» перед началом матча.

В итоге присутствие американской суперзвезды не помогло команде Микеля Артеты - выход в 1/4 финала решался в серии пенальти, где был лишь один промах. Не смог забить Мартинелли. Дальше с огромным трудом, но всё же прошёл «Спортинг».

Болельщики в Twitter не могли не отреагировать на появление Ким на «Эмирэйтс»:

💬«Сегодня команда должна выступить идеально».

💬«Почему Ким Кардашьян смотрит матч «Арсенала»? Что происходит?».«Арсенал» заполучил на свой стадион Ким Кардашьян через два дня после того, как Пеп пошутил о том, что Джулия Робертс приезжала на «Олд Траффорд»…клуб сделал свой ход».

💬«У нас Ким Кардашьян, у них Джулия Робертс».

💬«Это очень необычный поворот».