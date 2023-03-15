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Помимо Холанда в матче «Сити» был еще один герой: Эдерсон сыграл на «ноль» и «оживил» логотип Бундеслиги

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Футбол Футбол

Красиво получилось.

«Манчестер Сити» выиграл уже 5 матчей подряд. «Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, бразильский вратарь «Сити» Эдерсон оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.

Помимо «сухого» матча Эдерсон в одном из эпизодов повторил лого чемпионата Германии.

Вряд ли специально, но получилось очень похоже.

7 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ Азрет-Али Айбазов
Кто знает. Спорный пенальти, спорное решение не наказывать Эдерсона .Но Лейпциг был безволен. Сити был силён.
это не был фол последней надежды. было много защитников вокруг. а Вернер был почти спиной к воротам. это жёлтая. и пенка была. мяч попал в руку. это видно на всех повторах. Сити например тоже в Германии не дали пенку. а гвардиол положил руки на диаша при голе. это был фол. и из РБ никто даже не жаловался после игры. все моменты были по букве правил.
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MajestySport
Должен был идти отдыхать, в мяч игры не было
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Raybay
вот вот и неизвестно как сложилась бы игра
Кто знает. Спорный пенальти, спорное решение не наказывать Эдерсона .Но Лейпциг был безволен. Сити был силён.
+1
-1
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Raybay
Ответ Азрет-Али Айбазов
Вчера должен был быть удалён
вот вот и неизвестно как сложилась бы игра
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Raybay
порою играет отчаянно и безбашенно, на грани удаления
Вчера должен был быть удалён
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Raybay
порою играет отчаянно и безбашенно, на грани удаления
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Adham Boy
Красава)))
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