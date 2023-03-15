7 комментариев

Красиво получилось.

«Манчестер Сити» выиграл уже 5 матчей подряд. «Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, бразильский вратарь «Сити» Эдерсон оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.

Помимо «сухого» матча Эдерсон в одном из эпизодов повторил лого чемпионата Германии.

Вряд ли специально, но получилось очень похоже.