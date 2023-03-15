7 комментариев

Помимо Холанда в матче «Сити» был еще один герой: Эдерсон сыграл на «ноль» и «оживил» логотип Бундеслиги
Красиво получилось.
«Манчестер Сити» выиграл уже 5 матчей подряд. «Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, бразильский вратарь «Сити» Эдерсон оставил свои ворота в неприкосновенности.
Таким образом, команда Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.
Помимо «сухого» матча Эдерсон в одном из эпизодов повторил лого чемпионата Германии.
Вряд ли специально, но получилось очень похоже.
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