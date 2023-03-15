11 комментариев

Не только Холанд установил рекорд Лиги чемпионов - благодаря норвежцу, рекордсменом стал и Пеп Гвардиола
Он такой один.
Пеп стал единственным тренером в истории, который был главным тренером команд, игроки которых делали пента-трики в плей-офф Лиги чемпионов.
Помимо Холанда это достижение покорилось Месси - в марте 2012 года «Барселона» играла в матчах на выбывание в леверкузенским «Байером» - тогда каталонцы победили 7:1, пять мячей забил Месси.
ПОВТОРЮСЬ - два игрока!!!!!
А в плей-офф забивали только игроки Пепа
Луческу: "Ну да, ну да, пошел я на хрен.." ))