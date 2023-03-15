11 комментариев

Он такой один.

Пеп стал единственным тренером в истории, который был главным тренером команд, игроки которых делали пента-трики в плей-офф Лиги чемпионов.

Помимо Холанда это достижение покорилось Месси - в марте 2012 года «Барселона» играла в матчах на выбывание в леверкузенским «Байером» - тогда каталонцы победили 7:1, пять мячей забил Месси.