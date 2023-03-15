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Не только Холанд установил рекорд Лиги чемпионов - благодаря норвежцу, рекордсменом стал и Пеп Гвардиола

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Он такой один.

Пеп стал единственным тренером в истории, который был главным тренером команд, игроки которых делали пента-трики в плей-офф Лиги чемпионов.

Помимо Холанда это достижение покорилось Месси - в марте 2012 года «Барселона» играла в матчах на выбывание в леверкузенским «Байером» - тогда каталонцы победили 7:1, пять мячей забил Месси.

11 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ Элдор
В марте 2021 года как раз барса проиграла 8 2
Барса Баварии проиграла 8-2 в Августе 2020 в ковидный сезон
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alberto-m
Ответ 2ran
Не знал, что лысый тренировал еще и Шахтер.
Причём тут Шахтёр???? О чём ты вообще???
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alberto-m
Ответ 2ran
Не знал, что лысый тренировал еще и Шахтер.
???????
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alberto-m
Ответ oren-arch
"Пеп стал единственным тренером в истории..." Луческу: "Ну да, ну да, пошел я на хрен.." ))
Читай до конца!!!!!!!!!!!!!!!! единственным тренером в истории, у которого ДВА ИГРОКА ,в плей-офф Лиги Чемпионов ,забивали пента-трик !!!!!!!!!!!
ПОВТОРЮСЬ - два игрока!!!!!
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Borodaruda
Ответ oren-arch
"Пеп стал единственным тренером в истории..." Луческу: "Ну да, ну да, пошел я на хрен.." ))
Адриано забивал 5 в групповом этапе.
А в плей-офф забивали только игроки Пепа
+3
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+3
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oren-arch
"Пеп стал единственным тренером в истории..."
Луческу: "Ну да, ну да, пошел я на хрен.." ))
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Элдор
В марте 2021 года как раз барса проиграла 8 2
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2ran
Не знал, что лысый тренировал еще и Шахтер.
+1
-2
-1
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Айлин 1990
Пеп лучший тренер 21 века.
+1
0
+1
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LosMejores
2011 скорее)
+3
0
+3
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udiekemen
2021🗿будто вчера скажем
+3
-1
+2
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