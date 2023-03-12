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Эдерсон вышел на матч в гетрах соперника – что?

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«Ман Сити» с трудом увез три очка у «Кристал Пэлас» – помог гол Холанда на 78 минуте. Команда Пепа испытывала проблемы с завершением, но в обороне все был надежно – «КП» не нанес ни одного удара.

Однако до матча с голкипером «Сити» случился курьез: арбитры сделали замечание Эдерсону из-за цвета его гетр – они сливались с домашними гетрами «Пэлас». Вот как выглядят выездные у «Сити»:

И вот так – домашние у «Кристал Пэлас»:

Поэтому Эдеросн был вынужден найти новые – единственным вариантом были выездные гетры «Кристал Пэлас». Любопытно, что не вратарские, а полевые.

2 комментария

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artem227
Ответ Unclemeat
И тут икры Грилиша засветились
Это уже база
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0
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Unclemeat
И тут икры Грилиша засветились
+2
0
+2
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