После разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» с минимальным счетом 0:1 уступил «Борнмуту».

Но в футбольном мире Великобритании проигрыш «красных» отошел на второй план, уступив первое место громкой истории, которая развернулась вокруг Гари Линекера. Ведущий программы Match of the Day на BBC был отстранен от эфира за публичное осуждение политики государства в отношении нелегальных мигрантов.

Линекера поддержали многие коллеги, отказавшись от участия в спортивных передачах BBC. Исключением не стали и ведущие программы Final Scorе, в эфире BBC передачу уже заменили эпизодом развлекательного шоу.

Но Гари Невилл, выступающий экспертом на телеканале Sky Sports, пройти мимо поражения «Ливерпуля» не смог. Экс-защитник «МЮ» попытался затроллить «красных». Заодно Невилл сделал отсылку на ситуацию вокруг Линекера. Гари поделился в соцсетях видео, на котором говорит:

«Поскольку сегодня «Окончательного счета» не будет, вот предварительный результат. «Борнмут» – один, «Ливерпуль» – ноль».

«Окончательный счет» – дословный перевод названия передачи Final Scorе, которую британский телезритель не увидит в привычное время.

Похвалим Невилла за неплохую попытку подколоть соперника. Но, давайте будем честны, до шуток Каррагера Гари еще далеко.