«Вест Хэм» красиво поздравил дам с 8 марта: игроки вышли на тренировку с именами «особенных женщин в их жизни».

Почти у всех – жена/мама/дочь. Отличился Майкл Антонио – у него на спине неожиданно Серена Уильямс.

Причина довольно простая – Антонио фанат Серены и считает, что она «величайшая теннисистка поколения, талантливая личность и служит многим людям в мире образцом для подражания».