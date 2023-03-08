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«Вест Хэм» красиво поздравил с 8 марта: игроки вышли на тренировку с именами «особенных женщин в их жизни»

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«Вест Хэм» красиво поздравил дам с 8 марта: игроки вышли на тренировку с именами «особенных женщин в их жизни». 

Почти у всех – жена/мама/дочь. Отличился Майкл Антонио – у него на спине неожиданно Серена Уильямс. 

Причина довольно простая – Антонио фанат Серены и считает, что она «величайшая теннисистка поколения, талантливая личность и служит многим людям в мире образцом для подражания».

5 комментариев

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Бочка негатива
Ответ garp
NaN - not a number
😂😂😂
0
0
0
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#SharkTeam
Кто ему эта серена? Неужели нет более близких. Выглядит как оскорбление к родственникам
+2
0
+2
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Artyom Kononov
роль
0
0
0
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Кирилл Голивец
Единственные нормальные братья Уильямсы играют в Атлетике)
+4
0
+4
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garp
NaN - not a number
+8
0
+8
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